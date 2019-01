Az összefogás jele a taktaközi pálinka

A Taktaközhöz tartozó települések (Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc, Prügy, Csobaj, Taktabáj, Tiszatardos, Tiszaladány) polgármesterei a tavalyi esztendőben határozták el, hogy összefogásukat – a Tokaj-hegyaljai Polgármesterek Bora mintájára – egy palackba zárt nedű is jelképezze a jövőt illetően. Miután a Taktaköz nem az ország legjobb bortermelővidékeinek egyike, viszont gyümölcsfák akadnak, ezért adódott az ötlet, nem feltétlenül kell ebben a régióban bort készíteni, ha lehet pálinkát is. Miután a Taktaközben jellemzően jó szokott lenni a szilvatermés – és ez nem volt másként az elmúlt nyáron sem – kézenfekvőnek látszott, hogy szilvapálinka kerüljön a palackokba. A nedű elkészült, mint ahogy a Taktaköz térképével és helységeinek neveivel, címereivel díszített címke is, sor kerülhetett a palack hagyományteremtő átadásra.

Felújítják az utakat

Taktaharkány Művelődési Házában Koncz Ferenc országgyűlési képviselő gratulált az ötlethez a megjelent polgármestereknek, önkormányzati munkatársaknak. Mint azt megjegyezte, a pálinka egy jelkép arra vonatkozóan, hogy összefogás jellemzi a térség településeit, ám az igazi kapcsot a pátria útjainak felújítása jelenti. Márpedig ezen a téren jelentős az elmaradása ennek a régiónak, a taktaközi utak helyenként enyhén szólva is rossz állapotban vannak.

– Az úthálózat rendbetétele ebben az évben elkezdődik – mondta egyebek mellett Koncz Ferenc.

Az országgyűlési képviselő elmondta, a B.-A.-Z. Megyei Közút Nonprofit Zrt. ott kezdi a munkálatokat, ahol a legrosszabbak az állapotok és ahol a legnagyobb a forgalom.

– A Taktaközt illetően talán nem tűnik lényegesnek, de az a véleményem, hogy ennek a térségnek a fellendülését is jelentheti a 37-es főút kétszer kétsávossá tétele, amelyet nem csupán a térségben élők, de a főúton közlekedők is már nagyon régóta várnak. Az ügy várhatóan már ebben a hónapban kormányülés elé kerül. Az én javaslatom az, hogy az előkészítő munkák kezdődjenek el lehetőleg még ebben az esztendőben az építés kezdésével együtt, és fejeződjenek be még ebben a választási ciklusban. Ennek az útszakasznak a kivitelezése, a taktaközi utak felújítása közös ügyünk – hangsúlyozta Koncz Ferenc.

Hagyományt teremtenének

Dr. Szemán Ákos, Taktaharkány polgármestere többek között arról adott tájékoztatást, hogy a Taktaközi Polgármesterek Pálinkája kereskedelemben nem lesz kapható, kizárólagosan reprezentatív célokat szolgál.

– Reményeink szerint minden évben ezzel a nedűvel köszöntjük majd az újesztendőt egy kulturális műsorral összekötve, alkalom lesz arra, hogy az önkormányzatok beszámoljanak az adott évben végzett munkájukról, illetve átbeszéljük a térség aktuális feladatait – mondta dr. Szemán Ákos.

A hagyományteremtő programon a pálinkához is kapcsolódó dalokkal szórakoztatta a megjelenteket a helyi népdalkör.

ÉM-SFL

