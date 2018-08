Az ország legmodernebb konyhája indul Miskolcon

Az avatót a Miskolci Szakképzési Centrum Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium konyhájában tartották.

Napi 15 ezer ebéd

Abban a konyhában, amely teljesen megújult, és – mint a megnyitón elhangzott – az ország legnagyobb és legmodernebben felszerelt konyhája lett. Mint Demeter László, a csoport operatív igazgatója elmondta, a miskolci közétkeztetésben napi 15 ezer adag ebédet főznek, ennek a felét ezentúl ebben a konyhában. A GasztVitál Csoport Miskolcon a Kórház és Menzaétkeztetés Kft.-n keresztül látja el a szolgáltatást, ez egy a kilenc cégből, amely országosan a csoporthoz tartozik, ám a minőség mindenhol egyforma – hangsúlyozta. Elhangzott: a pályázat során vállalt beruházás 85 millió forintos értékével szemben már most 370 milliót fektetett be a miskolci területbe a cégcsoport.

Sallai László oktatásért felelős polgármesteri biztos az oktatás fontosságáról beszélt és arról, hogy a megfelelő infrastruktúrát is biztosítani kell ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az intézményekben, ennek része az egészséges étkezés is. Köszöntő szavakat mondott Bucskó Ibolya Andrea, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ vezetője is, aki hangsúlyozta: nincs olyan család Miskolcon, akit ne érintene a közétkeztetés.

