Az ország keleti és nyugati területei között kiütköznek a különbségek

Munkavállalás szempontjából alapvetően két részre oszthatjuk az országot, így tehát Kelet és Nyugat-Magyarországról beszélhetünk. Köztudott mindenki számára, hogy nyugaton sokkal több lehetőség adódik, mint keleten. Az ország nyugati részén található a Balaton, ami már eleve nagy vonzerőnek számít. Nyáron a turizmus szinte virágzik a térségben, és emellett a vendéglátás is. Szerencsésnek mondhatják magukat azok az emberek, akik Győrben, vagy Sopronban laknak, mert nekik megvan a lehetőségük arra, hogy külföldön is munkát vállalhassanak. Sőt, még csak nem is kell messzire menniük, hiszen Ausztriába bármikor ki tudnak menni. Nincsenek már határok, mint régen, az Uniós tagság lehetővé teszi azt, hogy ellenőrzés nélkül ki lehet menni külföldre. Nem kell ahhoz, Győrben, vagy akár Szombathelyen lakni, hogy az ember külföldön vállaljon munkát. Akik a Balaton közelében élnek, azok is vállalhatnak munkát akár Ausztriában. A nagyobb gyárak mind a Dunántúlon találhatóak, mint például az Audi gyár is. Az ország nyugati része azért is vonzóbb a munkavállalók számára, mert jelentős különbségek vannak a bérezésben, ha összehasonlítjuk kelettel.

Nyugat-Magyarország infrastruktúrában is sokkal fejlettebb, mint a keleti régió. Sajnos, akik keleten élnek, vannak köztük olyanok, akiknek a mindennapi megélhetésért kell küzdeni. A munkalehetőségek ezen a területen nem kifejezetten kielégítőek. Nagyon kevés a lehetőség, és ha az ember találna is munkát, akkor azt alig fizetik meg. Természetesen a számlákat, és egyéb költségeket ki kell fizetni, így bele sem tudunk gondolni ezeknek az embereknek a helyzetébe. A XXI. században sajnos vannak ilyen esetek. Amennyiben van rá módunk, és lehetőségünk akkor mindenképpen válasszuk munkavégzésünk helyszínének bármelyik dunántúli várost, vagy települést. Fontosnak tekinthető a helyszínen kívül az is, hogy mit szeretnénk csinálni. Ha van már tapasztalatunk egy adott szakmában, akkor érdemes lehet elmélyíteni addig megszerzett tudásunkat egy másik munkahelyen. Szó volt a bérezésről is. A multinacionális cégeknél egyéb juttatásokat is kaphatunk, ha megfelelő pozíciót pályázunk meg. A vállalatok mindig nézik, hogy milyen iskolát végeztünk. Az álláskeresés azért nehézkes, mert szeretnénk megbízható oldalakról informálódni, ami valljuk be nehéz manapság.

Az interneten számos álhirdetéssel is találkozhatunk. Megbízható álláshirdetésekről szeretnénk tájékoztatást kapni? A munka Tatabánya honlapon kívánságunk teljesülhet. Fizikai és szellemi munkák kínálataiból egyaránt tudunk választani. A kiemelt álláshirdetéseket is érdemes lehet végignézni, mert azok között is találhatunk ideális munkalehetőséget. A normál álláshirdetések között is rengeteg lehetőséggel találkozhatunk. A portál legalján azt is leellenőrizhetjük, hogy melyek a legnépszerűbb álláshirdetések. Láthatóvá válik, hogy hányan jelentkeztek adott pozícióra. A honlapon több mint 1000 álláslehetőséget találunk. Amennyiben nem szeretnénk lemaradni a friss álláshirdetésekről, akkor a portál facebook és twitter oldalát bármikor kedvelhetjük, és követhetjük. A mérnöki munkalehetőségek között is sokféle hirdetés van. Akár automatizálási mérnökként is dolgozhatunk. Személyes kompetenciáknak meg kell felelnünk, amelyek az alábbiak lehetnek: megfelelő kommunikációs készség, logikus gondolkodásmód, jó problémamegoldó készség, és kreativitás.

– PR cikk –

