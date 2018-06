Az operafesztivál jegyében Miskolcon

Kovács ­Gábor és művésztársai már próbálnak a vasárnap esti koncertre, melyet ingyenesen láthatnak-hallhatnak az érdeklődők hat órától Miskolcon a Szent István téren. A nemzetközi kurzus a miskolci szimfonikusokkal közösen koncertezik, emellett Eperjesi Erika és Boncsér Gergely is színpadra lépnek az est során.

Nemzetközi formáció

„Öt éve indult a mesterkurzus, az első kettő Szikszónak köszönhető, most is igen komoly segítséget nyújt az önkormányzat. A fiatal tehetségek felkarolása, a komolyzene támogatása és népszerűsítése Szikszó szívügye. Ez pedig minden ízében egyedülálló, nemzetközi formáció, hiszen a négy magyar mellett, még két kínai, két olasz, egy spanyol és egy görög operaénekes is szerepel a produkcióban. A kurzust pedig az olasz mester, Massimo Morelli vezeti” – mondta el érdeklődésünkre Kovács Gábor, operaénekes.

A szikszói városvezető egyébként a közelmúltban Kínába utazott és ottjártakor a művészeti projektet is megemlítette, hamarosan viszonozták a kínaiak a látogatást és most már kínai művészek is erősítik az operakurzust.

