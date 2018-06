Az Operafesztivál adta meg először

Rendhagyó módon kezdődött az idei Bartók Plusz Operafesztivál Miskolcon: nem koncerttel, hanem Bartók Béla színpadi műveinek előadásával nyitották meg a június 17-én, vasárnap záródó nemzetközi hírű rendezvényt. A 3Bartók című produkciót – A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin és A kékszakállú herceg vára című műveket – Michał Znaniecki, a világszerte elismert lengyel rendező állította színpadra.

Semmelweis Ignác sorsa

Ősbemutatóval, sőt világ­premierrel is szolgált az idei Bartók Plusz Budapesti Operettszínházzal közös produkciója: a miskolci közönség láthatta először a Semmelweis című operát. A bemutató aktualitása, hogy kétszáz éve, 1818-ban született Semmelweis Ignác, ahogyan az orvostudományban és azon kívül is emlegetik: az anyák megmentője, aki rájött, hogy megelőzhető a halálos gyermekágyi láz, amelyet maguk az orvosok idéztek elő, mielőtt Semmelweis felfedezése és tanácsa nyomán a fertőtlenítő kézmosás elterjedt egészségügyi gyakorlattá nem vált. A Semmelweis emlékév éppen ezekben a napokban kezdődött.

Semmelweis Ignác életét nem csak az igazáért való küzdelme teszi tragikussá, de elmegyógyintézetben, gyanús körülmények között bekövetkezett halála is. A megörökítésre váró drámai hőst két amerikai szerző fedezte fel: Raymond J. Lustig és Matthew Doherty oratorikus kórképét a hazai színházi világ fiatal alkotója, Boross Martin vitte színre – idézzük néhány mondatát abból az interjúból, amelyet lapunknak adott, mostani rendezése alkalmából: „Ez az anyag alkalmas rá, hogy felvesse a kérdést: mi az igazi hősiesség. De inkább arra irányíthatja rá a figyelmünket, hogy nincsenek megmásíthatatlan törvények. És nincsen ember, csoport, társaság és hatalom, aki és amely a mindent tudás birtokában lenne. A dogmák megkérdőjelezése nem támadás és nem harc, hanem kötelesség”.

István, a király szimfonikusokkal

Ilyen sem volt még! Az operafesztivál hétfői lapzártánk idején mutatta be az István, a király című rockopera hangversenyváltozatát. A díszelőadás a Bartók Plusz Operafesztivál és a Zikkurat Színpadi Ügynökség közös produkciójaként került a programba. Szörényi Levente és Bródy János műve itt is ünnepelhetett: bemutatójának 35. évfordulóján valódi klasszikusként mutatták be. A fesztivál ajánlójában ez állt: „a díszelőadás fényét a legkiválóbb énekesek, zenészek, a hely és a darab szelleméhez illő szimfonikus nagyzenekari kíséret, a nagy létszámú énekkar, a szmokingok és nagyestélyik emelik”.

A Bartók Plusz Operafesztivál folytatódik, a következő napok eseményei közül érdemes még kiemelnünk, hogy pénteken és szombaton az Avasi kilátónál mutatják be a Wolfgang Amadeus Mozart világhírű operájából Szűts Apor zeneszerző közreműködésével készült RockGiovanni című művet.

ÉM

Ajánló

Június 12., kedd, 21:00

Miskolci Nemzeti Színház – Nyári Színház

Marco Taralli: A rivális (La Rivale)

A Teatro Coccia di Novara vendégjátéka.

Június 13., szerda, 19:00

Miskolci Nemzeti Színház – Nagyszínház

Szergej Prokofjev: A három narancs szerelmese

a Zágrábi Nemzeti Színház vendégjátéka

Június 14., csütörtök 20:00

Miskolci Nemzeti Színház – Nagyszínház

I Musici di Roma

2018. június 15., péntek és június 16., szombat, 21:00

Avasi kilátó Ezrek operája |

W. A. Mozart – Szüts Apor: RockGiovanni

Operaátirat olasz nyelven, 2 felvonásban – a Bartók Plusz Operafesztivál saját produkciója. Az előadást rendezte: Vlad Troickij

