Az önvédelem iskolája Tállyán

Február óta 120 tállyai diák tanulja heti két órában az önvédelmet, ugyanis a Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában heti két testnevelés órán karatéznak a gyerekek.

Olyat választottunk, ami a testet és a szellemet is fejleszti” Ujjné Muhi Melinda

Önfegyelemre nevel

– A Szerencsi Tankerületi Központ vezetője, Szabó Árpád maga is nagyon támogatja a sportot – mondja Ujjné Muhi Melinda, a tállyai iskola igazgatója. – A tankerületben nem újdonság, hogy egy sportággal váltanak ki testnevelés órákat, Bekecsen például a birkózást igyekeznek meghonosítani. Amikor elkezdtünk gondolkozni, milyen sportágat válasszunk, a labdás sportok eleve kiestek, mert ahhoz kevesen vagyunk, az egész iskolába a nyolc évfolyamon összesen 120 gyerek jár. Olyan sportágat szerettünk volna, ami a fiúknak és a lányoknak egyaránt jó, ami nem csupán a testet edzi, de a szellemet is fejleszti. Így esett a választás a karatéra, amely egyrészt önvédelemre tanítja a gyerekeket és ezenfelül önfegyelemre is nevel, hiszen ahogy a nevében is benne van, ez a sport nem a támadásra, a védelemre összpontosít elsősorban.

Az elhatározást a tettek követték. Az iskola felvette a kapcsolatot a karateszövetséggel és a második félév kezdetétől délelőttönként heti két alkalommal tantárgyszerűen folyik a karate oktatása. Ez összesen nyolc órát jelent hetente, mert az oktatás összevont osztályokban folyik.

Az országban egyedülálló

A tállyai iskolában a két danos Nagy László karateoktató tartja az órákat.

– Szinte akkor kerültem Szerencsre a karate-szakosztályba, amikor a megkeresés érkezett – mondja Nagy László. – Természetesen azonnal vállaltam a felkérést, hiszen ez számomra nagy kihívás. Az országban ez egy egyedülálló kezdeményezés. Olyanról tudok, hogy egy-két osztályban már bevezették a karate oktatását, vagy tervezik bevezetni, de hogy a testnevelés oktatásán belül egy egész iskola karatézni tanulna, ilyen csak Tállyán van. Hiszem és vallom, hogy a karate alapjait bárki képes elsajátítani. Az első négy osztályban inkább a mozgáskoordináción van a hangsúly, a nyolcadikosokat inkább már a küzdelem érdekli. Órák közben rengeteg a játékos feladat, hiszen így a gyerekek észre sem veszik, hogy tanórán vannak, ahol ha valami kötelező, akkor azt már nem szívesen csinálják, így viszont szinte észrevétlenül sajátítják el a sportág alapjait. Minden osztályhoz másként kell viszonyulni, mások az életkori sajátosságok. Első osztálytól egészen a középiskola utolsó osztályáig ki lehet építeni egy egységes tantervet; amelynek a mentén haladni lehet. A nyolcadikosok már sajnálják, hogy nem folytathatják itt az órákon a karate tanulását, a kicsik meg nagyon élvezik. Tervezzük, hogy jövőre a diákolimpián néhány gyerek már versenykörülmények között is megmérettetheti magát. A cél azonban nem elsősorban a versenyzők kinevelése – bár az ügyesebbek közül néhányan azzá is kinőhetik magukat –, hanem az egészséges életmódra, az önfegyelemre, a sport szeretetére, a mozgás örömére való nevelés.

