Az Omega is benevezett a tokaji főzőversenyre

Április utolsó napjaiban rendezik a Halas-Boros Fesztivált és Hacacáré nevű kulturális és gasztronómiai eseményt. Kiváló természeti adottságokkal bír a hegy lábai előtt elterülő kisváros, itt folyik össze a Bodrog és a Tisza, ezért itt komoly hagyománya van a horgászatnak, halászatnak és népszerűek a halételek is.

Körültekintően kell megválasztani az alapanyagokat.” Baji Ferenc

Ízletes és finom legyen

A halászlé kritikus pontja a vendéglátásnak, a turisták joggal várják el, hogy ez a magyaros leves itt igazán ízletes és finom legyen és ennek igyekszik is megfelelni a vízparti településen működő éttermek zöme.

– Körültekintően kell megválasztani az alapanyagokat, jó ha több, három vagy akár ötféle halból főzzük, kiváló alap a keszeg, kárász, balin, busa, a pontynak is csak a filéjét használjuk a halászlében, a gerincét, a fejrészét az alaplébe szoktuk belefőzni – magyarázta Baji Ferenc, az esemény gasztronómiai felelőse. – Az utóbbi években a tradicionális halászlé helyett a korhely típus a népszerűbb. Ez testesebb, ízletesebb és pikánsabb is. A verseny legfontosabb hozadéka azonban mégsem az, hogy finomságok sora készül majd az eseményen, nem az lényeg, melyik csapat készíti a legjobb ebédet vagy tortát, hanem a közösségépítés. Amíg rotyog a bográcsban az étel, addig barátságok születnek, értékes közösségek alakulnak. A résztvevők között ismert arcok is vannak, Takács Tamás és az Omega zenekar tagjai is beneveztek a halászléfőző versenyre – hangsúlyozta Baji Ferenc.

ÉM-JA

