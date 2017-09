Az MLSZ-ben jártak a DVTK vezetői, a bírói tévedésekről is szó esett

– Tíz fordulón már túl vagyunk, jön a 11. Hogyan értékeled a labdarúgó csapat szereplését?

Szabó Tamás: – Véleményem szerint Bódog Tamás kiváló munkát végez, jó úton járunk. Minden mérkőzésünkön jó érzés szurkolni, hiszen öröm nézni azt, ahogy mostanában játszik a DVTK. Évek óta egy ilyen csapatra vártunk, amely minden meccsén – itthon és idegenben egyaránt – támadólag lép fel az ellenfelével szemben, és ez az esetek nagy részében dominálni tud a mérkőzéseken. Ezzel együtt sajnos nem minden rózsaszín, hiszen pontszámban nem ott tartunk, ahol tartanunk kellene.

– Megosztja a szurkolókat, miért nem sikerült nyernünk az utóbbi három meccsen. Van, aki szerint a helyzeteket nagyobb arányban kellene értékesíteni, mások szerint pedig a játékvezetői hibák miatt maradtunk többször pont nélkül. Te melyik táborba tartozol?

Szabó Tamás: – Kétségtelen, hogy több gólt is szerezhettünk volna, de az utolsó pillanatokban vagy rossz döntést hoztak a játékosaink, vagy az ellenfél kapusa védett élete formájában. Mindemellett ugyan igaz, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de nem mehetünk el szó nélkül a minket sújtó sorozatos játékvezetői tévedések mellett sem. Természetesen nem tételezhetünk fel a szándékosságot annak ellenére, hogy sokszor nehéz megérteni miért hozott nyilvánvalóan hibás döntést a játékvezető, de az sem elfogadható, hogy ezek a csapatunkat sújtó egyértelműen rossz döntések mindenféle látható következmény nélkül maradjanak. Leisztinger Tamás úrral együtt a keddi napon részt vettünk egy megbeszélésen a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában, ahol többek között szót ejtettünk az elmúlt hetek játékvezetői tévedéseiről is és én bízom benne, hogy a felvetett problémákra megoldást találnak az illetékeset. És persze abban is reménykedem, hogy a következő mérkőzésen véget ér ez a rendkívül bosszantó sorozat.

– Mire számítasz a Videoton ellen és a következő találkozókon?

Szabó Tamás: – Minden mérkőzésen győzni szeretne a csapat, így én sem mondhatok mást, mint hogy a 3 pont megszerzésével lennék csak maradéktalanul elégedett. Természetesen tisztában vagyok a két klub anyagi lehetőségei közötti különbséggel, de a pályára szerencsére nem a pénztárcák mennek fel játszani, így bizakodva várom a mérkőzést. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a szurkolóinknak, hogy hétről-hétre útra kelnek és segítik a csapatot Debrecenben, vagy az idegenbeli mérkőzéseinken, ez nagyon sokat jelent a klub és a játékosok számára! Már csak néhány hónapig kell kibírnunk valahogy közösen, hogy az új stadionunkban együtt ünnepelhessük az újabb sikereket!

