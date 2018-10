Az MKC bevette az egri várat

A hazaiak öt, a vendégek négy mérkőzés után 1-1 ponttal álltak a táblázat 12. és 13. helyén, mögöttük csupán az egység nélküli, így sereghajtó Vecsés tanyázott. A szomszédok összecsapására nem csupán a csapatok, a szurkolótáborok is nagyon felkészültek, így kezdéskor igazán remek volt a hangulat.

Végig vendégelőny

Jóga bedobta az elsőt, de belépett, a túloldalon belemenést fújtak a játékvezetők. Kovács B. elengedett egy mellé ment alkarost, majd büntetőből szerzett előnyt az Eger, melynek színeiben négy egykori „matyó” szerepelt. Pásztor I. védett nagyot, aztán Krivokapicot kenték fel a védőfalra. Az MKC első gólja Jancsó heteséből született (1-2). Két kiállítás történt, közben Rodic-találattal. Jancsó jobbról próbálkozott, ugyanis észrevette, hogy Lorger kalandozik, a bal felső sarkot azonban nem tudta bevenni. A 10. percben Rodic megint felment az első emeletre és tanítani való mozdulattal lőtte át a hevesieket. Stankovic csúnyán eladta a labdát, Szepesi I. meg is lepődött, hiszen ő már nem kövesdi. Pásztor I. emberhátrányban védett, majd lement, így a mezőnyben hatan akcióztak a borsodiak.

Vesztükre tették, mert Bajorhegyi labdát fogott és kiszúrta az üres kaput (3-5). Rodic a 14. percben már háromnál tartott, Rédei például hálószaggató bombát mutatott be. Dobó a nevéhez méltóan védte csapata várát, majd a beálló posztjáról betörésre is maradt energiája. A 20. percben mínusz létszámnál az egyenlítésért akciózott a Mezőkövesd, az iksz azonban nem jött össze. Nem sokkal később 7-10-nél Buday Dániel azt érezte, hogy be kell avatkoznia, tanácskozási szünetet kért. Menyhárt a bal szélen a százas vágtázókat megszégyenítő sebességet ért el, majd kipúpozta a kaput. Takács elegánsan elvégzett hetese vágódott mellé, Szepesi viszont pontos volt (10-13). Technikai hibák után visszajött a hazai gárda (12-13).

Izgalmas hajrá

A folytatásban Menyhárt ega­lizálhatott volna, de ott volt Lorger. Kovács B. lövése átszédült a gólvonalon, majd Jancsó a saját kapujától futott nagyot az ikszért (14-14), sőt átvette a vezetést is az otthoni társulat. Dávid M. lökött, 2 percért, az más kérdés, hogy száz ilyen fordul elő meccsenként. Két támadás nem sült a kövesdi oldalon és máris fordult a kocka (38. perc: 15-16). Meghibásodott a labda, kicserélték a béke kedvéért, hogy Stankovic felavathassa. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a nézők meg úgy énekeltek, mint Angliában egy focimeccsen, sőt olaszra is váltottak, Adriano Celentano nagy slágerét zengték. A küzdelem 20-20-nál élesedett, vállalkozókban pedig nem volt hiány. Az MKC-tól senki nem tudta a kilencesről eldobni a labdát, a vendégek kétperces kiállítása persze jól jött. Bajorhegyinek emberhátrányból is sikerült betalálnia, majd összeszedte harmadik büntetését és kiállt. Hat kövesdi volt a pályán négy egri ellen, de nagy luxus: Menyhárt ziccere kimaradt. Aki lökött vagy ütött, mehetett pihenni és Dávid M. is a kizárás sorsára jutott. Füzi fordított (22-23), erre jött a harcoljatok rigmus. Kovács B. a hatosról „csengetett”, majd Jóga is (25-23). Támadott az Eger, de eladta a labdát, majd 10 másodperccel a vége előtt ismét a hevesiekhez került a játékszer és kapusukat is levitték, de heten sem tudtak egyenlíteni, megszületett az első kövesdi diadal.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesdi KC – DVTK-Eger 25-24 (12-13)

Mezőkövesd, 783 néző. V.: Bonifert, Oláh.

Mezőkövesdi KC: PÁSZTOR I. – Jancsó (2/1), STANKOVIC (5), Krivokapic (- ), Jóga (2), Kovács B. (3), MENYHÁRT (4). Csere: Pelyhe (kapus), RODIC (4), Gulácsi (-), Kovács P. (-), HORVÁTH L. (4), Dávid M. (-), Zelei (- ), Martins (1). Vezetőedző: Buday Dániel.

DVTK-Eger: LORGER – Lezák (1 ), RÉDEI (6), Bajorhegyi (1), Kiss G. (-), BERNATONIS (5), Szepesi I. (2). Csere: Repóth (kapus), Takács (4/1), Füzi (2), Dobó Zs. (1), Molnár B. (-), Vaskó (1), Tóth R. (-), Szepesi N. (-), Hegedüs M. (1 ). Vezetőedző: Tóth Edmond.

Kiállítások: 14 perc (kizárva: Dávid M.), ill. 12 perc (kizárva: Bajorhegyi).

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/1.

Buday Dániel: – Gratulálok az Egernek, férfias küzdelemre késztettek minket. Taktikailag sok mindenre készültünk, de a sok egyéni hibára nem számítottam. Hektikus volt a játék, ebben pedig bármelyik csapat nyerhetett volna. Azzal a szívvel, ahogyan teljesítettünk, rászolgáltunk a sikerre. Most lesz egy kis időnk arra, hogy átgondoljuk, mit teszünk, például a kapusgondunkat is meg kell oldanunk. A szurkolóktól óriási támogatást kaptunk, és ezt köszönjük.

Tóth Edmond: – Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült pontokat vagy pontot szereznünk. Kicsit csalódtam a csapatban, támadásban ugyanis többet vártam, húzóembereinknek jobban hozzá kellett volna járulniuk az általunk annyira várt győzelemhez. Azt hittem, hogy előrébb járunk, de ez nem így van.

