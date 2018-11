„Az már csak hab volt a tortán, hogy…”

Encs – Parasznya 3-1 (2-0)

Encs, 65 néző. V.: Tóth J.

Encs: Éliás – Varga (Molnár L.), Leskó (Gregó), Vígh (Ferenci), Lencsés, Rakaczki M., Ferenczi (Fülöp), Kerekes, Kádár (Havas), Hankó, Kontra. Edző: Kocsis Nándor.

Parasznya: Dálnoki – Vámosi, Szabó D., Timbókovics-Süle, Kovács B., Titkó G., Nagy Z. (Titkó T.), Illés (Szárnya), Hegedűs, Horváth, Nagy D. Edző: Bodnár József.

G.: Lencsés (2), Ferenczi, ill. Horváth. Jók: az egész csapat, ill. Timbókovics-Süle, Horváth, Titkó, Hegedűs. Ifi: 7-1.

Kocsis Nándor: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, köszönjük a szurkolóinknak az egész féléves biztatást ők voltak csapatunk 12. tagjai. Köszönet mindenkinek aki támogatott minket. Gratulálok az ifinek és további sok sikert a vendégeknek.

Bodnár József: – Ebben a szezonban a csapatban maradt minimum 4-5 pont, igaz azt is be kell ismerni, egy pár embernek ajándék a megyei I. osztály. Gratulálok a hazaiaknak.

Hidasnémeti VSC – Onga 7-0 (3-0)

Hidasnémeti, 100 néző. V.: Szobóczki.

Hidasnémeti: Laczkó (Szalma) – Homonnay (Hankó R.), Menougong, Sirgely, Szurdok, Török, Turoczi, Fülöp (Gaál), Czingely, Hankó N., Bortnyák (Hegedűs). Edző: Susnyak Ladislav.

Onga: Stefán – Soltész, Mezőssy, Márton, Tóth G., Dócs, Varga, Halász, Kárpáti (vendégek 9 fővel álltak ki, a szerk.). Edző: Simon Imre.

G.: Turoczi (2), Gaál (2), Menougong, Hankó N., Török. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat. Ifi: 2-4.

Bóni Tamás, elnök: – Elismerés a vendégeknek, hogy eddig is kitartottak, remélem, hogy sikerül rendezni a gondjaikat és tavasszal újult erővel lesznek jelen. A csapatunk nevében köszönöm a támogatóinknak, a szurkolóinknak és mindenkinek aki egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy ebben az évben is itt játszhattunk a megyei I. osztályban. A télre jó pihenést és felkészülést kívánok minden csapatnak. Kellemes ünnepeket és boldog új évet mindenkinek!

Simon Imre: – Köszönöm azoknak a játékosoknak akik a mai mérkőzésen megjelentek és becsülettel megpróbáltak helytállni. Viszont a hogyan továbbról minél hamarabb döntést kellene hozni, mert így nagyon nehéz. Úgy gondolom, hogy sem a csapatra, sem a városra nem vet jó fényt ez a szereplés.

Bánhorváti-KBSC – Gesztely 2-3 (1-2)

Kazincbarcika, 100 néző. V.: Szoboszlay.

Bánhorváti-KBSC: Pallós – Hallgató, Kovács, Horváth Sz., Siskó, Pecsenye, Kazvinszki, Máthé, Nestián (Filkóházi), Lázi (Bicskey Á.), Bicskey B. (Albók). Játékos-edző: Mátyás József.

Gesztely: Szegő – Tóth D., Demkó, Gyöngyösi, Bacsó (Szűcs), Papp (Katona), Mészáros, Berta, Hajdú (Szekk), Hutter, Gantner (Bárdos). Edző: Huszák Géza.

G.: Kovács, Pecsenye, ill. Papp, Demkó, Erdélyi. Kiállítva: Demkó (42.). Jók: senki, ill. Szegő (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Ifi: elmaradt.

Mátyás József: – Meg szeretnénk köszönni Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, az önkormányzat, a képviselő-testület és a KBSC segítségét és szurkolóink támogatását és az egész éves kitartását. Amíg nem tudjuk a gyermeteg hibáinkat levetkőzni, addig ilyen csapatot nem tudunk legyőzni. A tavaszi szezonra rendezzük sorainkat és megpróbáljuk kihozni a maximumot a lehetőségeinkből.

Huszák Géza: – Köszönöm mindazoknak akik áldoznak a gesztelyi labdarúgásra. Bebizonyosodott ma és ebben a félévben, hogy a felnőtt és utánpótlás is megállja a helyét a megyei elitben. Reméljük még többen mellénk fognak állni.

Ózdi FC – Szerencs 2-0 (1-0)

Ózd, 550 néző. V.: Haraszin.

Ózd: Erdei – Elek, Tönkő, Gál, Ádám, Pataki, Bogáti (Sóskúti), Danyi, Szemere, El-Sherif, Marczis. Edző: Zoran Kuntic.

Szerencs: Kristóf – Kiss M., Sohajda, Hlavács, Kiss D., Buri (Kiss L.), Nagy L., Tóth T., Hajdu, Kiss K. (Vámosi), Suller. Edző: Tóth István, Lukács Bertalan.

G.: Tönkő, Pataki. Jók: Tönkő, Marczis, ill. Kristóf (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Zoran Kuntic: – A vendégcsapat azzal a szándékkal utazott ide, hogy egy betonbiztos védekezéssel megpróbálnak elcsípni egy pontot. Ennek ellenére nekünk volt sok gólhelyzetünk, de hogy nem nagyobb arányban győztünk az ellenfél kapusának bravúrjainak köszönhető. Megköszönöm szurkolóink kitartó támogatását és bízunk benne, hogy a folytatásban még többen kilátogatnak majd.

Tóth István: – Úgy érzem több játékosunk semmibe veszi azt a közel egy évtizedes kemény küzdelmet, küszködést és munkát amit tettünk Szerencs labdarúgásáért! Így nehéz előre lépni. Viszont akik ma játszottak gratulálok lelkes játékukhoz és a tisztes helytálláshoz. Az Ózdnak is gratulálunk!

Bogács Thermálfürdő – Edelényi FC 0-0

Bogács, 150 néző. V.: Füleki.

Bogács: Lukács – Pál (Fuckler), Molnár, Czeglédi, Dudás, Gallik, Kovács I., Varga, Oláh (Keresztesi), Stefanecz (Vizi), Hornyák. Játékos-edző: Sivák Sándor.

Edelény: Lövey – Tóth N., Burinda, Komjáti, Mészáros, Kótai, Tasi, Táncos, Figeczki, Hegedűs, Pataki. Edző: Kócsi József.

Kiállítva: Pataki (69.). Jók: Hornyák, Varga, Kovács I., Czeglédi, ill. Lövey, Burinda, Pataki, Komjáti, Hegedűs. Ifi: elmaradt.

Sivák Sándor: – A mai mérkőzésen hiányzott a gól játékunkból azon kívül minden rendben volt. Köszönjük az éves támogatást a polgármesteri hivatalnak és a bogácsi fürdőnek. Jacsó Zoltán fürdőigazgató kisfiát Jacsó Nimródot köszöntjük a bogácsi sportcsaládban!

Kócsi József: – Végre nem kaptunk gólt és a kiállítás sem tört meg minket, a végén pedig ziccert hibáztunk de összességében reális a döntetlen. Köszönjük az önkormányzat, a Méda-Star Kft. és Fedrid Kft. egész éves támogatását. További sok sikert a hazaiaknak.

BTE Felsőzsolca – Bükkzsérc 7-1 (3-1)

Felsőzsolca, 200 néző. V.: Rendek.

Felsőzsolca: Gável – Kupcsik (Tóth K.), Szárnya (Molnár), Szala, Lippai, Láposi (Kovács), Hegedűs, Boros (Tirk), Dávid (Lengyel), Varga, Csendom. Edző: Gulyás Dénes.

Bükkzsérc: Varsányi – Gáspár (Lukács), Csirmaz, Nagygyörgy, Mikita, Fehér, Karancsi, Kovács B., Nagy B. (Bernáth), Lakatos, Lázár (Berlák). Edző: Kovács József.

G.: Dávid (2), Szala, Lippai, Varga, Kovács, Molnár, ill. Mikita. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Gulyás Dénes: – Az első felsőzsolcai Spartan Race-n sárban, csúszós és mély talajon nagyon szépen és tudatosan játszottunk. Az már csak hab volt a tortán, hogy annyi gólt rúgtunk, mint amilyen busszal kell kijönni Felsőzsolcára. Sok sikert a Bükkzsérc csapatának.

Kovács József: – Mielőbbi gyógyulást a sérülteknek, kívánom hogy mindenki pihenje ki ezt a hosszú és fárasztó őszi szezont.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA