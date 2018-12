Az izolációtól védi az időseket a közösség Taktaharkányban

Átmeneti megoldásként hozta létre a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ a nappali ellátást 30 fő részére, amely a teljes bentlakás és a tökéletes önállóság közötti segítségnyújtási forma. Ezenfelül 36 szépkorút a saját otthonában segítenek, a szociális étkeztetésbe pedig minden rászorulót felvesznek.

– A nappali ellátás keretei között működik az idős klubunk, ahová most 25 fő jár. Ez azt jelenti, hogy a félig önellátó szépkorúak reggel 8 és 14 óra között bejöhetnek hozzánk, kapnak tízórait, ebédet és társasági életet élhetnek nálunk. Emellett az önkormányzat ingyenesen fuvarozza őket a lakóhelyüktől oda-vissza – foglalta össze Horváthné Ádám Szilvia, vezető gondozó, részlegvezető.

– A szolgáltatásnak alapvetően az a célja, hogy a nyugdíjasok elkerüljék az izolációt és ne érezzék haszontalannak magukat. A családot szeretnénk valamilyen mértékben pótolni, ezért meghallgatjuk a személyes problémáikat és próbáljuk megmozgatni a kreativitásukat. A különleges alkalmakon kívül pedig az egészen hétköznapi dolgokban is igyekszünk segíteni. A tisztálkodáshoz akadálymentes zuhanyzót szereltünk fel, igény szerint bevásárolunk, vasalunk nekik, hozzásegítjük őket az egészségügyi ellátásokhoz, például gyógyszert íratunk fel és hivatalos ügyeket intézünk – mutatta be a szakember.

Generációk ünnepe

– Sokat jelent a tagok számára, hogy tudnak egymással beszélgetni és aktuális információkhoz jutnak. Hetven fölötti korosztályról van szó, ezért már nem mobilak, de Tiszadobra még eljutottunk velük, ahol a kastélyt tekintettük meg. A hétköznapokban szeretnek nótázni, szívesen behozzák a régi fényképeiket, kézimunkáznak, kártyáznak, társasoznak és a megrendelt újságokat olvassák, de megüljük velük a nagyobb ünnepeket is. A karácsonyra most diótöréssel készülünk, mert bejglit és kürtöskalácsot szeretnénk közösen sütni. Az óvodások fognak műsort adni, és nekik is készítünk kisebb ajándékokat – osztotta meg.

Tizennyolc új férőhely

Újdonság, hogy novemberben huszonnégy órás felügyeletet biztosító részleggel is bővült az intézmény, ahová 18 új lakót várnak az egész országból.

– A község legidősebb, 98 éves tagja költözött be elsőként a kibővített épületbe. Intézményünknek az önkormányzat a fenntartója, amelynek a családsegítő központ és a gyermekjóléti ellátás is része. Az életvitelszerűen itt tartózkodóknak szakirányú végzettségű gondozók felügyelete mellett teljes ellátást nyújtunk, ami ötszöri étkezést, fürdési lehetőséget és mosást tartalmaz – tudtuk meg Kristófné Tóth Emese intézményvezetőtől.

