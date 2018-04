Az ivartalanítással sok baj előzhető meg

Sokszor láthatunk az utcán éppen szökésben lévő, „csajozni induló” kanokat, vagy csapatba összeverődött kóborkákat – általában szintén kanok –, akik egy szukát követnek, védelmeznek.

Az eb egészségéért is

Ezek a hetek nagyon sok feladatot adnak az állatvédőknek és gazdiknak egyaránt, és még többet cirka 60 nap múlva, amikor világra jönnek a nem kívánt szaporulatok ezrei! Ilyenkor jönnek az egyszerűnek tűnő megoldások: felhívni az állatvédőket, hogy vigyék el; bedobni másnak az udvarába; sorsára hagyni egy erdős részen; agyonütni; és még lehetne sorolni a kevésbé lelketlen vagy éppen borzalmas végállomásokat a kölykök számára. Pedig a megoldás kézenfekvő: az ivartalanítás. – Ezzel nem csak megelőzheti a tulajdonos, hogy a kutyusnak kölykei legyenek, hanem további egészségügyi problémáktól is megkíméli a kedvencét – mondja Lengyel Anita, a Tündérmajor Állatvédelmi Egyesület elnöke.

– Az ivartalanított kutyák viselkedése nyugodtabb, kevésbé szöknek, elsősorban a kanok – mondja dr. Kondrák László, a Kertvárosi Állatorvosi Rendelő állatorvosa. – A kutyánk élethosszát is jelentősen meg tudjuk növelni esetenként az ivartalanítással, mivel kedvencünket olyan veszélyes és sokszor halálos kimenetelű betegségektől kímélhetjük meg, mint a gennyes méhgyulladás, melldaganatok, álvemhesség – teszi hozzá a szakember. A magyarországi állatorvosi protokoll szerint 6 hónapos kortól szokás elvégezni az ivartalanításokat, de külföldön már 8-10 hetes állatokat is műtenek. Minél hamarabb végeztetjük el a beavatkozást, annál kisebb a műtéti kockázat és a felépülés is gyorsabb.

Az első tüzelés előtt

Téves gondolat az, amit sokszor lehet hallani a gazdiktól, hogy a kutyának egyszer ­fialnia kell, illetve ­tüzelnie. Ha ivartalanítjuk ­kedvencünket már az első tüzelés előtt, akkor szinte nullára csökkenthetjük a már fent említett betegségek ­kialakulásának ­kockázatát, mivel a hormon­termelés még nem indul be, ­magyarázza dr. Kondrák László.

