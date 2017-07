Az Isten volt a kapocs a miskolci találkozón

Csütörtökön kezdődött és egészen vasárnapig tartott a Miskolci és Észak-magyarországi Regionális Testvéri Találkozó, amelyet a Miskolc Diósgyőri Református Templom kertjében és udvarán, valamint a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskolában rendeztek még. Méghozzá az Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség miskolci gyülekezetei, összesen tizenegyen.

Már másodszor

A céljuk egy olyan keresztény fesztivál szervezése és lebonyolítása volt, melyen Miskolc és a környező települések különböző felekezetei és gyülekezetei megmutathatják egymás iránti testvéri szeretetüket, megfogalmazásuk szerint „egységüket Isten imádatában, és ezzel felmagasztalhatják, és a város lakosai előtt ismertté tehetik Isten nevét”. Mindez tavaly, az első rendezvényen olyan jól sikerült, hogy nem volt kérdés az idei folytatás.

© Fotó: Vajda János

– Már voltunk tavaly is, és nagyon szuper volt az egész rendezvény. A programok mellett az is nagyon jó, hogy megismerkedhetünk újabb emberekkel más közösségekből – mondja Madarász Andrásné, aki a családjával látogatott ki. – A férjem a közösségünk, a Miskolci Golgota Gyülekezet vezetője, ő mind a négy napon kint van, de a gyerekek miatt én nem tudtam csak ma kijönni – teszi hozzá. Kiemelte az előadásokat, amelyeken nagyon jó dolgokat hallottak, és hogy az esti evangelizáción is szeretnének részt venni.

A négy nap alatt imaközösség, előadások, csoportbeszélgetések, bizonyságtételek szerepeltek a programban, evangelizáció és éjszakai dicsőítés, teaház zárta a napokat. A családokat gyermekfelügyelettel várták, a nagyobbaknak és fiataloknak pedig külön programokkal készültek, mint a kézműveskedés, csapatjátékok, kijutós játék, sportversenyek. A legkisebbek számára szuperhősös tábort hirdettek, amely keretében bibliai szuperhősöket ismerhetnek meg a történeteik alapján.

Szombaton színpadra lépett a MIÉRTT-en Szabó Balázs és zenekara is. A dicsőítésben országos ismertségre szert tett énekes kendőzetlenül beszélt gyerek- és tinédzserkoráról, arról, miként fordult el az Istentől:

Sok mindent el tudtam viselni, de azt nem, hogy csalódtam önmagamban, ezért pedig az Istent hibáztattam. Sok butaságot csináltam, és közben frusztrált, hogy azt az Isten látja.”

Visszatalált Istenhez

Az évekig drog- és alkoholproblémákkal küzdő fiatal végül visszatalált a hitéhez, dalaiban pedig mindezt hűen megénekli.

A Miskolci és Észak-magyarországi Regionális Testvéri Találkozó keretében a templomban egy bibliakiállítást is megtekinthetett a szép számú érdeklődő.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA