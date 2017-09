„Az ismerőseim mondták nekem, hogy nagyon jó ez az egyetem”

Vasárnap érkeztek, csütörtökön pedig „hazarepültek” a Miskolci Egyetem gólyái. Nem hosszú időre persze, mert hamarosan kezdődik a tanév, és akkor már elsőéves hallgatóként ülnek majd az intézmény előadótermeiben. A gólyatábor sportnapjára látogattunk el szerdán, amelyen öt kar hallgatói vettek részt. A sportolás mellett vidám feladatok is várták a fiatalokat.

A diákhagyományok pedig kevés egyetemen élnek úgy, mint itt.” Szalai Szabolcs

Az egyetemi sportpálya melletti téren nagy a hangzavar. A Műszaki Földtudományi Kar elsőévesei szurkolnak társaiknak. A cél, hogy minél hamarabb elfogyjon a pohárba töltött ital, hiszen az a csapat nyer, amelyik a legrövidebb idő alatt tünteti el az itókát.

Összekovácsolnak

A nagy szurkolás után Szalai Szabolcsot kérdezgetjük. Megtudjuk tőle, hogy tudatosan készült a földtudományi szakra, az egyetem két nyílt napjára is ellátogatott, és végül ez tetszett meg neki. Azt még nem tudja, hogy ezen a szakon belül merre indul majd tovább, mert lehet olajmérnök, hidrogeológus, de akár geodéta is. Erről csak a második év után kell döntenie.

– Nem volt kérdés, hogy a Miskolci Egyetemet választom-e, hiszen a városban lakom, így nem kell albérletet és utazást fizetnem. De tetszik a campus is, itt minden megtalálható, amire egy egyetemistának szüksége van. A diákhagyományok pedig kevés egyetemen élnek úgy, mint itt – sorolja Szabolcs.

A gólyatáborban nagyon jól érzi magát, úgy fogalmaz, az összes program kiváló volt. Kellenek ezek a táborok, mert összekovácsolja a közösséget, teszi hozzá.

– A szerda éjszakai csillagtúra különösen nagy élmény volt. Hajnali 3-ig tartott, de szívesen vándoroltunk egyik állomásról a másikra. Mindenütt számot kellett adnunk a gólyatáborban szerzett tudásunkról.

Aztán komolyabb témára terelődik a szó. Szabolcs szerint szükség van a diplomára, mert úgy látja, könnyebb elhelyezkedni annak, akinek magasabb a végzettsége. Utánanézett, és megtudta, hogy Miskolcon vagy Magyarország más városaiban is kap majd munkát a diplomájával. Számára ez fontos, hiszen nincs szándéka külföldre menni.

– Én szeretek itt élni! – jelenti ki. Hozzáteszi: úgy tudja, a Miskolci Egyetemen magas szintű a képzés, a műszaki karokon különösen, európai szinten is jó helyen állnak.

Messziről jöttek

Az Egészségügyi Kar lányai épp pihennek a fedett rész alatt, hiszen még augusztus végén is tombol a nyár, és ki bír egész nap a tűző napon sportolni? Kiderül, közülük ketten is egészen messziről jöttek a Miskolci Egyetemre, Kövecsi Dzsenifer például Tatabányáról. Mint meséli, Budapesten is talált volna gyógy­tornászképzést, de nem szeretett volna odamenni, inkább Miskolcot választotta. Így „csak” 4 és fél óra lesz az út otthonról idáig.

– Vannak ismerőseim, akik itt végeztek, ők mondták nekem, hogy nagyon jó ez az egyetem. És ez valóban így van, ez alatt a pár nap alatt kiderült. Nagyon tetszik, hogy az egyetemváros valóban olyan, mint egy kis város, kicsit elszigetelve a belvárostól – fogalmaz.

A gólyatábor minden napját élvezi, tetszenek neki a különböző kirándulások és versenyek.

– Örülök, hogy eljöttem, hiszen így megismerhetjük egymást. Ez fontos, mert négy évig együtt fogunk egyetemre járni. Itt pedig nagyon családias a hangulat – lelkesedik Dzseni.

Megtudjuk tőle, hogy ha megszerzi a gyógytornász diplomáját, továbbtanulna. Mégpedig azért, mert lovas terapeuta szeretne lenni.

Csilis bab

Ellátogatunk a főzőversenyre is. A jogászhallgatók óriási bográcsban kavargatják a csilis babot.

– Igaz, gulyásfőző verseny van, de szeretünk egy kicsit eltérni a hagyományoktól. Ezért babot főzünk – mondja Tucsek Blanka, aki nem gólya, de az ebédet a gólyáknak készíti. Nyolcvan főre, 20 kilogramm húsból, finom fűszerekből, a titkos recept legfőbb hozzávalója pedig a szeretet, és a csapat legerősebb férfi tagja, aki folyamatosan kavarja a babot, Győrfi Dominic, tudjuk meg.

– Hegyi Erika –

