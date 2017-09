Az iskola mára kinőtte magát Mezőcsáton

„Amikor ünnepelünk, sosem hagyhatjuk figyelmen és emlékezésen kívül elődeinket. Azért, mert ők tették le az alapjait mindannak, amit mi élvezhetünk, mert olyan történelmet építettek a hátunk mögé, ami biztossá teszi mai lépteinket is” – kezdte ünnepi beszédét szombaton Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere. A városban ugyanis aznap emlékeztek meg a helyi református általános iskola, óvoda, bölcsőde 25 éves évfordulójáról.

– A városban 1576-tól 1948-ig, az államosításig folyt református oktatás – mondta lapunknak Gazda István lelkipásztor. – 1991-től lehetőség nyílt arra, hogy visszaigényeljük az egykori épületeket, és ennek köszönhetően 1992-ben elindulhatott újra a református egyházközség által fenntartott intézményben az oktatás. Fokozatosan építettük fel az iskolát, először egy osztály indult 16 tanulóval és két tanítóval. Ma már 260-an tanulnak nálunk, kiemelten matematikát, irodalmat, nyelveket.

A lelkipásztor arra is kitért, hogy 2004-ben a szülők kérésére indították el a három csoportos óvodát, ahová jelenleg 75 gyermek jár. Ebből nőtte ki magát a bölcsőde, ami 2011-ben nyitotta meg kapuit, most 24 férőhellyel működik. Ezek mellett pedig kismama­játszóház is van, ahova féléves kortól lehet hozni a kisgyerekeket.

Gazda István a jövő kapcsán a fejlesztéseket emelte ki, hangsúlyozva, novemberben lerakják az új iskolaépület alapkövét.

