Az írásbeli csak az első forduló

Országszerte több tízezer diák írt szombaton központi felvételit, lámpalázas gyermekek és őket kísérő izguló szüleik árasztottak el több megyénkbeli intézményt. Feszült várakozás előzte meg az írásbeliket a miskolci Avasi Gimnáziumban, melynek zsúfolásig megtelt az aulája szombat reggel, itt tartották ugyanis az eligazítást.

Titkos kitörési kísérlet

– Hagyományos, nyolc osztályos általános iskolába jár a kislányom, ha jól sikerül a felvételije, reményeink szerint hatosztályos gimnáziumi osztályban folytathatja tanulmányait. De nem kerítettünk nagy feneket ennek az iskolaváltási próbálkozásnak, hiszen, ha nem sikerül, nem szeretnénk, ha ebből hátránya származna a suliban –magyarázta az egyik anyuka, akinek ötödikes gyermeke felvételizett, és a fent említett körülmény miatt névtelenséget kért. Kicsit később a Földes Ferenc Gimnáziumban jártunk, ahol a nebulók ekkor már javában írták a felvételit, míg a szülők az intézmény másik részén várakoztak, csendben drukkoltak csemetéiknek. Akadt olyan anyuka, aki még egy halk imát is elrebegett, míg gyermeke a matek írásbelin volt. Sem a vizsgáknak otthont adó tantermekben, sem pedig az azokhoz vezető folyosón sem tartózkodhattak hozzátartozók.

– A lányomat kísértem el erre a fontos megmérettetésre. Míg a gyerek a tanteremben volt, kiugrottam a városba, és igyekeztem elintézni több teendőt is – hangsúlyozta az egyik apuka, akinek 12 éves kislánya, Szabó Olga már nagykorúakat is megszégyenítő határozottsággal rendelkezik. A serdülő kis hölgy ugyanis építész vagy lakberendező szeretne lenni. Céljaihoz egyelőre úgy fest, minden adottsággal rendelkezik.

– Két húzóiskola van a városban, a Herman, ahová a nagyobbik lányom jár és a Földes, ahová a kicsi szeretne bejutni. Utóbbinak a reáltárgyakhoz is kiváló érzéke van, ezért húz a szíve a Földesbe. Nem szólok bele, a gyereknek kell meghozni ezt a fontos döntést, valósítsa meg magát, én támogatom.

A szóbeli még hátra van

Az éles eszű kisdiák kiváló matematikából, így a központi felvételi feladatsora nem okozott számára kellemetlen meglepetéseket, igaz a szöveges feladatok nem tartoznak a kedvencei közé, hiszen számolni, egyenletet megoldani sokkal jobban szeret. De gond nélkül, magabiztosan megoldotta az írásbeli minden részét. Feltehetően azért vette ilyen könnyen az akadályokat, mert sokat tanult otthon és emellett még felkészítőre is járt.

– Még nem merem elkiabálni, hogy sikerült. Eléggé izgulós típus vagyok, itt, pedig nagy a tét. Úgy érzem a magyar kicsit jobban ment. Ott a nyelvtani részt, a fogalmazást és a szövegértelmezésre épülő feladatokat is viszonylag könnyedén megoldottam, és volt egy közmondásokkal kapcsolatos érdekes feladvány is – idézte fel a magyar írásbelit a tanuló.

– A Földes Ferenc Gimnáziumba járok szakköre is, ez arra is jó, hogy az ember rutint szerezzen az ilyen típusú feladatok megoldásában. Építész szeretnék lenni, hogy a munkámnak látszódjon a gyümölcse és a lakberendezés is érdekel – magyarázta Olga, aki bízik benne, hogy hamarosan a Földes Ferenc Gimnázium diákja lesz, ám ahogy fogalmazott, a szóbeli, amin sok múlik még, hátra van.

A felvételi eljárás több lépcsős folyamat, melynek a központi írásbeli csak egyetlen eleme, hiszen a diákok osztályzataiból számított hozott pontok, és a szóbeli vizsga eredménye is sokat nyom a latba.

Sokan írták a Földesben

– Hazánkban nagyjából öt-hatezer negyedikes és hatodikos tanuló és körülbelül ötvenezer nyolcadikos diák írt felvételit szombaton. Évről-évre egyre több diák írja a Földes Ferenc Gimnáziumban, idén több mint 140 jelentkező tett írásbeli vizsgát a gimnáziumban, ám az iskola csak a helyszínt adja, és a tanulóknak az eljárásnak ebben a szakaszában még nem is kell elköteleződniük, tudtuk meg Veres Páltól, az intézmény vezetőjétől. Az iskolaigazgató azt is elárulta, hogy egy hamis városi legenda arra a valótlan híresztelésre épül, mely szerint célszerű minél gyengébb iskolában írni a felvételit, hiszen ott könnyebb több pontot szerezni. Ám ez nem igaz, hiszen egységes javítókulcsot alkalmaznak mindenhol.

– Ne taktikázzanak, bízzanak magukban, azt az intézményt tegyék első helyre majd a jelentkezési lapon, ahol szeretnék folytatni tanulmányaikat – javasolta a diákoknak Veres Pál.

Juhári Andrea

VISSZA A KEZDŐOLDALRA