Az intézmények feladata is Miskolcon

Tizenöt miskolci általános iskola közelében helyezte ki az Észak-Magyarország figyelmeztetői tábláit, „Vigyázz ránk!” felirattal, hogy a tanév kezdetén minden diák baleset nélkül jusson el az iskolába és onnan haza. Az egyik ilyen intézmény a Jókai Mór Református Általános Iskola és AMI, melynek igazgatója, Vadasné Joó Katalin örül a tábláknak, mert mint fogalmazott, minden olyan kezdeményezést támogat, amely a biztonságos közlekedést szolgálja.

Megtudtuk, a Jókai iskola diákjainak körülbelül egyharmada Miskolc környéki településeken lakik, ezért őket a szülők hozzák az iskolába autóval. Az alsósokat szintén, vagy ha gyalog jönnek, akkor a szülők kísérik. Hatodik osztályban általában már egyedül közlekednek a Miskolcon lakó gyerekek.

Kiemelt feladat

Az iskola vezetése és a pedagógusok egyébként kiemelt feladatuknak tartják a diákok megismertetését a közlekedési szabályokkal. Az intézmény részt vesz a rendőrség közlekedésbiztonsági programjában, aminek keretén belül a tanév során több elő­adást is hallhatnak a gyerekek közlekedési témákban. Az iskola udvarára felfestették a leggyakrabban használt útjeleket, egy pályázat segítségével pedig közlekedésbiztonsági csomagot nyertek. Az iskolai juniálison közlekedésbiztonsági vetélkedőt is ­rendeznek, melynek keretében a diákok elméleti és ­gyakorlati feladatokat oldanak meg. A közeljövőben alkalom adódik arra is, hogy az intézmény egy-két pedagógusa elvégezzen egy közlekedésbiztonsági tanfolyamot, ami után ők maguk tartanak majd játékos oktatást és vetélkedőt a tanítványaiknak a témában.

Észreveszik

Az iskolaigazgató hozzátette: nem jellemző, hogy az iskola diákjai kerékpárral járnának iskolába, szabadidejükben azonban annál inkább biciklire pattannak. Ezért rendkívül fontos, hogy a kerékpározás szabályait is jól ismerjék.

„Hasznosnak tartom az Észak-Magyarország figyelmeztető tábláit. Színesek, feltűnőek, alkalmasak arra, hogy az autósok észrevegyék. Én is autóval járok, és minden tanév elején felkelti a figyelmemet. Bár vannak olyan autósok, akik a piros jelzőlámpát sem veszik észre” – jegyzi meg az igazgató.

