Az International Hotel Awardson díjazták az Avalon Resort & SPA-t

Az International Hotel Awards az egyetlen szervezet, ami nemzetközi szinten 5 csillagos elismerést nyújt a pályázó hotelek számára. Ez a globális verseny rangsorolja a világ legjobb szállodáit és vendéglátó egységeit, amelyen a különböző sajátosságokon és hotel méretkategóriákon kívül, többek között a legjobb szállodai építészet, belső építészet és marketingtevékenység is díjazásra kerül. Az 1995 óta megrendezésre kerülő versenyen idén 17 kategóriában pályázhattak a jelöltek. A pályázatokat egy magasan képzett, közel 100 fős, szakemberekből álló zsűri bírálta el, majd a nyerteseket egy ünnepélyes ceremónia keretein belül díjazták.

Idén az Avalon Resort & SPA nyerte el a „Best Resort Hotel” és a „Best Large Hotel” nemzeti díjakat, ezen kívül a nemzetközileg elismert 5 csillagos minősítés büszke tulajdonosa is lett. A kitüntetéseket London városában, a Royal Lancaster Hotelben megrendezett díjátadó ünnepségen vehették át a szálloda képviselői, amelyre Európa legjobb szállodái között az Avalon Resort & SPA is meghívást kapott. Az 5 csillag megszerzésével a kiemelkedően magas szolgáltatást nyújtó Avalon Resort & SPA nemzetközileg is elismertté vált, így már nem csak hazánkban tartják számon a legjobbak között, de elmondható, hogy kontinentális szinten is megfelel a legmagasabb kritériumoknak.

