Az igazi üzlet a tökben volt

Olajtökmag-tisztító és -feldolgozó üzemet avattak az elmúlt héten Göncruszkán. Öschläger Zsolt mezőgazdasági vállalkozó a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 150 millió forint támogatás segítségével hozta létre üzemét. A projekt során egy feldolgozócsarnok-épületet építtetett, valamint egy tökmagtisztító és -sajtoló gépsort vásárolt. Az avatóünnepség után, melyen részt vett Balog Zoltán emberi erőforrások miniszter is, a vállalkozóval beszélgettünk az új csarnokban.

Váltani kellett

Történetét onnan kezdte, hogy nem mindig volt mezőgazdasági vállalkozó, kezdetben árufuvarozással foglalkozott. A Szerencsi csokoládét terítette az ország egész területén. Volt azért kötődése a földhöz, mert a nagyszülei mezőgazdasággal foglalkoztak. Nekik azonban rossz tapasztalataik voltak ezen a téren, óva intették unokájukat a földtől.

– Azonban, amint volt egy kis összegyűjtött pénzem, azt mégis mind földbe és gépekbe fektettem. 2000-től már nem is foglalkoztam fuvarozással, csak a mezőgazdasággal. Hat hektárral indult a gazdálkodás, akkor még krumplit termesztettem, hiszen itt, Gönc környékén ez volt a fő profil. A burgonyával azonban nagyon sok gond volt, komoly kézi erőt igényelt, nem találtam elég szorgos embert, az ár sem volt kiszámítható. Elkezdtem tökkel foglalkozni, majd egy idő után a krumplit abbahagytam. Mindent eladtam, ami a krumpliter­mesztéssel volt kapcsolatos, nehogy véletlenül kísértésbe essek – eleveníti föl a kezdeteket a vállalkozó. Egyre nagyobb területen termelte az olajtököt, 15 évvel ezelőtt pedig az első beruházás is megtörtént. Egy pályázat segítségével tökfelszedő gépet vásárolt, és egy kis szárítóasztalt.

– Aztán folyamatosan fejlesztettünk, bővítettünk, a kis gépeket folyamatosan lecseréltük nagyobbra. A tök egyre jövedelmezőbb lett, sokan kezdték ültetni, mi pedig tökfeldolgozást vállaltunk bérbe. 2015-ig szépen emelkedett a tökmag ára, nem tudtunk annyit termelni és feldolgozni, amennyit el ne vittek volna, de mivel akkor már túl sokan tértek át a tökre, lezuhant az ára. Így azóta sokan abbahagyták, mára csak az úgynevezett „kemény mag” maradt, akik 10–15 éve ezzel foglalkoznak – vázolta a helyzetet Öschläger Zsolt.

Pályázott és nyert

Egy idő múlva újabb bővítésre volt szükség, ezért ismét pályázott. Így jöhetett létre a múlt héten átadott olajtökmag-tisztító és -feldolgozó üzem.

– Erről a szárítóasztalról 150 mázsa száraz tökmagot tudunk naponta leszedni – mutatja a vállalkozó, majd a feldolgozás menetét sorolja. – A földekről behozzuk a tökmagot, megmossuk, majd szárítjuk. A külföldi felvásárlók (Ausztria, Németország, Svájc) részéről azonban egyre nagyobb az igény, hogy a tökmag tisztítva és polírozva érkezzen hozzájuk. Ezért vásároltunk egy tisztító- és polírozógépet is – magyarázza, közben átvezet bennünket a csarnok belső részébe, hiszen ott magasodik a különleges szerkezet. – Ebből a gépből 98–99 százalékos tisztasággal érkezik a tökmag, melyet 25 kilós zsákokba csomagolunk. Hogy ne legyünk kiszolgáltatva a vásárlóknak, megépítettünk egy tökmagsajtoló üzemet is. A tökmagolaj piacát még most térképezzük föl. Az üzem abban is segít, hogy télen, amikor leállnak a földön a munkák, a dolgozókat akkor is tudjam foglalkoztatni. 12 állandó munkatárs van, és szezonban még 5–6 ember, akik napi bejelentéssel dolgoznak nálam – mondja Öschläger Zsolt, majd megtudjuk: a 300 millió forintos beruházás felét uniós pályázat biztosította.

