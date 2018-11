„Az igazi sportoló tanul a hibáiból és talpra áll”

Garadna – Sátoraljaújhely 2-1 (2-0)

Encs, 100 néző. V.: Szoboszlay.

Garadna: Kiss B. – Beregi P., Fülöp, Beregi D. (Szaniszló), Sabján (Bujnóczki), Molnár M., Szabó N., Varga, Veres, Kovács B., Molnár D. Edző: Berencsi László.

Sátoraljaújhely: Rozgonyi – Kovács L., Jáger, Kucsinka, Farkas T., Bódi, Farkas J., Lukács, Reskó, Farkas A., Fedor. Vezetőedző: Nagy Zsolt Csaba.

G.: Sabján, Molnár M., ill. Farkas J. Jók: Kiss B. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. Ifi: 2-0.

Berencsi László: – Taktikát váltottunk már az elmúlt héten is és ez jobbnak bizonyult mint a korábbi gyakorlat. Sok új emberünk is már be tudott állni abba a ritmusba, amit az elmúlt évben jól alkalmaztunk. Nem tudok egyenként mindenkit kiemelni, de két mérkőzés óta van egy olyan akarat a csapatban ami a jövőre tekintve biztató. További sok sikert az újhelyi kollégám csapatának.

Nagy Zsolt Csaba: – Hiába uraltuk a játékot, amíg nem tudjuk az alapvető hibáinkat kiküszöbölni és egyénieskedünk addig beleszaladhatunk ilyen vereségbe.

Gönc – Abaújszántó 2-1 (0-1)

Gönc, 100 néző. V.: Rendek.

Gönc: Rohály – Mózes A., Molnár I. (Bodnár), Lehoczki, Orosz, Pápai (Vígh), Konkoly K. (Géczi), Mózes J. (Kiss), Szemán, Konkoly T., Fekete. Edző: Vranyák György.

Abaújszántó: Szerencsi – Szőcs, Árvai, Tóth M., Séra (Galyas), Budai, Monyók, Kovács V., Báder (Azari), Tóth K., Szoták. Edző: Gyulai József.

G.: Konkoly T. (11-esből), Pápai, ill. Orosz (öngól). Jók: az egész csapat, ill. Kovács V., Tóth K. Ifi: 1-1.

Szarka Zsolt, szakosztályvezető: – Megérdemelten nyertünk rangadót egy végsőkig kiélezett mérkőzésen. Kiváló játékvezetői hármas az ifimérkőzést is beleértve.

Konyecsnyik János, szakosztályvezető: – Ellentétes félidők, érdekes 11-es amit természetesen a hazaiak kaptak meg.

Pálháza – Karcsa 2-1 (2-1)

Pálháza, 120 néző. V.: Leveleki.

Pálháza: Zubik – Baráz, Szemán, Erdei, Orosz (Csizmár), Szabó I., Timkó, Buda, Suták (Lukács), Pálóczi, Marozsán. Edző: Tokár Tibor.

Karcsa: Molnár – Terjék, Rostás, Tóth Á., ifj. Petercsák, Rendes, Dakos, Kovács D., Kovács M., Petercsák, Váradi G. Játékos-edző: Petercsák Márton.

G.: Suták, Timkó, ill. Dakos. Jók: Timkó, Baráz, Pálóczi, Szabó I., ill. az egész csapat. Ifi: 3-0.

Tokár Tibor: – Egy jó Karcsa ellen úgy érzem ennyivel megérdemeltük a győzelmet. A játékvezetés hibátlan volt.

Petercsák Márton: – A vereség ellenére nem tudom elmarasztalni csapatomat, megtettünk mindent a győzelemért. Sajnos most ilyen helyzetben vagyunk. Sportszerű, jó játékvezetés. Gratulálunk a Pálházának.

Sárospatak – Kenézlő 1-1 (0-1)

Sárospatak, 80 néző. V.: Nagy F.

Sárospatak: Mihalkó – Solymosi, Takács, Kiss D., Kiss M., Poroszka (Darmos), Preszoly (Budai), Pásztor (Géczi), Leitner, Horváth Z., Hochvárt. Edző: Beimli Zsolt.

Kenézlő: Horváth Z. – Róka, Horváth G., Horváth A., Lakatos L., Balogh, Czibóka N., Mida, Tóth G., Tiszai (Horváth Cs.), Lakatos R. Játékos-edző: Lakatos Róbert.

G.: Kiss M. (11-esből), ill. Mida. Kiállítva: Mida (81.). Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 7-3.

Beimli Zsolt: – Lehetne itt beszélni arról, hogy miért volt ilyen ez a mérkőzés, de úgy gondolom ennek nincs semmi értelme. Találkoztunk egy lelkes ellenféllel akik jól küzdöttek. Szerintem az volt a legnagyobb baj, hogy a mérkőzés előtt fejben elkönyveltük a győzelmet. Óriási hiba volt! Az igazi sportoló tanul a hibáiból és talpra áll.

Lakatos Róbert: – Egy hajtós mérkőzésen megérdemelten hoztuk el az egy pontot. További sok sikert a hazaiaknak.

Erdőhorváti – Tiszaladány 3-1 (1-1)

Erdőhorváti, 150 néző. V.: Fülöp.

Erdőhorváti: Olajos – Pothurszky, Gálya, Peimli (Granoviter), Makkai, Lukács, Engel, Kazsimér (Négyesi), Novák, Kovács, Popovics. Játékos-edző: Mata Sándor.

Tiszaladány: Lánczi (Lechner) – Balogh (Szadai), Lakatos R. (Csócsics), Liszkai K., Bódi M., Juhász, Szabó B., Gégény (Koncsol), Gáspár (Halász), Kassai, Szívós M. Csapatvezető: Liszkai Attila.

G.: Pothurszky (11-esből), Engel, Kovács, ill. Szívós M. (11-esből). Jók: Kovács (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. Ifi: 3-3.

Mata Sándor: – Pontosabb támadójátékkal még magabiztosabb lehetett volna a győzelmünk.

Liszkai Attila: – A hazaiak kihasználták a helyzeteiket mi pedig nem. A játékvezetők jól vezették a meccset.

Pácin – Tokaj 1-3 (0-1)

Pácin, 100 néző. V.: Debreceni.

Pácin: Soltész – Halász Attila, Kóró, Lakatos S., Lakatos R., Szabadka, Paronai, Halász András, Horváth, Besztercei, Kovács. Játékos-edző: Paronai Tamás.

Tokaj: Tóth Á. – Molnár (Zelenák), Pásztor, Lakatos I., Szűkösdi (Tóth D.), Cseh A., Halász J., Bejó, Cseh K. (Fazekas), Hajnal (Nagy R.), Major. Edző: Vojnár István.

G.: Paronai, ill. Lakatos I., Pásztor, Nagy R. Jók: Lakatos S., Lakatos R., Kóró, Soltész, ill. Szűkösdi, Major. Ifi: 0-7.

Paronai Tamás: – Tizenegyen ennyire voltunk képesek.

Vojnár István: – Az első félidőben nagyon rosszul játszottunk a másodikban már kicsit jobban de győzelmünk így sem forgott veszélyben.

Telkibánya – Taktaharkány 3-4 (1-2)

Telkibánya, 45 néző. V.: Tóth Zs.

Telkibánya: Gallyas – Horváth G., Pelles, Krajczár, Mata, Dudás, Fajger, Horváth K., Szendrey (Boda), Sontra, Galyas. Edző: Kovács Róbert.

Taktaharkány: Bukszár – Bodnár, Szatmári, Séra, Nagy, Ruszó (Balogh), Balázs (Tóth M.), Hisák (Horváth L.), Fazekas, Radics, Rabócz D. (Beör). Játékos-edző: Fazekas Péter.

G.: Mata, Sontra, Galyas, ill. Szatmári (2), Hisák (11-esből), Ruszó. Jók: Horváth G., ill. senki. Ifi: 0-8.

Kuti Zsolt, szakosztályvezető: – A döntetlen reálisabb lett volna, sajnos ennyire vagyunk képesek. Nagyon gyenge játékvezetés.

Fazekas Péter: – Nyögvenyelős győzelem, fontos három pont a végére feszült mérkőzésen. A sok kihagyott helyzet miatt nem zártuk le hamarabb a meccset. Nehéz két embernek levezetni egy mérkőzést, ki is jött a második félidőben, hogy eggyel kevesebb asszisztens volt.

Mezőzombor – Tarcal 2-2 (2-0)

Mezőzombor, 100 néző. V.: Losonczki.

Mezőzombor: Spisák – Pajger B. (Pajger D.), Taksás, Takács, Pangyelka D., Rontó (Glonczi), Szabó L., Kiss T. (Gál), Pangyelka A., Balogh, Lukács (Tóth E.). Edző: Pangyelka András.

Tarcal: Deák – Nagy D., Nagy I., Szegedi, Sami (Németh), Ónodi, Czentnár, Kiss J. (Dovák), Kamarási (Nagy Cs.), Székely, Matolcsi. Elnök: Soltész Csaba.

G.: Pangyelka D., Glonczi, ill. Nagy I., Ónodi. Jók: senki, ill. senki. Ifi: 3-3.

Pangyelka András: – A mai mérkőzésen kiütközött minden. Az első félidőben gólarányt kellett volna javítani, a másodikra elfogytunk minden téren. A futball gyömöszölése volt nem játszása. Gratulálunk az ifiknek.

Soltész Csaba: – Ellentétes félidők igazságos pontosztozkodás.

ÉM

