Az Ifiház „vitt mindent” a miskolci testületi ülésen

A napirendek között ugyanis volt egy indítvány, amit a baloldal terjesztett be, ebben azt szorgalmazta, az ifiházat ne költöztesse el a város a mostani helyéről. A közgyűlési ülés elején tüntetők is megjelentek, akik ugyancsak az intézmény helyben maradása mellett álltak ki. Végül a javaslatot napirendre vették, meg is tárgyalták a képviselők, de Fidesz-KDNP többséggel leszavazták azt. Előtte persze vitáztak a témáról, sőt a legtöbb szó szinte erről esett az ülésen, pedig olyan fajsúlyos témák is voltak, mint az idei évi költségvetés korrekciója, vagy éppen a miskolci főtér, illetve az ezerhektáros ipari park.

A kormánypárti frakciók szerint az idén 10 százalékkal nőtt a város kulturális büdzséje, ezért visszautasították azokat az ellenzéki vádakat, ami az ifiház kapcsán érte a városvezetést, miszerint tönkretennék a város kultúráját. Hangsúlyozták, a jelenleginél sokkal jobb helyet találtak az ifiháznak, ez pedig a Csengey utca 1. szám alatti épület, amit az önkormányzat felújít majd. Azt is elmondták, ez közel 2000 négyzetméteres komplexum lesz, ahová a Bartók Béla Zeneművészeti Iskola is beköltözik. Ahogy dr. Kriza Ákos polgármester fogalmazott: kulturális inkubátorházként működik majd az intézmény. S mint azt már korábban is kijelentette a városvezetés, az ifiház helyére a rendészeti központ költözik, egészen pontosan a térfigyelő kamerarendszer központja.

A baloldali önkormányzati képviselők többször is próbáltak rákérdezni arra, hogy a Csengey utcai épület felújításáig – ami jövő őszre várható – az ifiház maradhat-e a helyén, de erre nem kaptak egyértelmű választ.

Középkori Disneyland?

Persze a költségvetés első féléves korrekciója is vitára késztette a városi képviselőket. A Jobbik szerint ugyanis a büdzséről szóló javaslatból az látszik, közelednek a választások, ezért a városvezetés minél több uniós forrást szeretne felhasználni kampánycélokra.

„Ha nem jönnének az uniós pénzek, nem lenne fejlesztés Miskolcon. Ami viszont van, az nem teremtő beruházás. Gondolok itt a várra, ami a tervek alapján úgy néz majd ki, mint egy középkori Disneyland” – fogalmazott az egyik jobbikos képviselő.

Erős és fejlődik

A Fidesz-KDNP frakciók szerint azonban Miskolc gazdasága erős, fejlődik, amit a növekvő adóbevételek is alátámasztanak. Olyannyira, erősítették meg, hogy az adóbevételek szempontjából, a 24 megyei jogú város közül Miskolc a negyedik helyen áll. Azt is kiemelték, támogatják a költségvetés korrekcióját, mert azt látni belőle, felelősségteljes gazdálkodás zajlik Miskolcon. „A büdzsé is bizonyítja, a város a helyes gazdasági úton jár, hiszen nemcsak fejlesztésekre jut, hanem jelentős béremelésekre is tudott költeni idén az önkormányzat”– fogalmazták meg a kormánypárti önkormányzati képviselők.

