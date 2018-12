Az időjárás is segített: kátyúsabbak az utak

Nem meglepő látvány a tél végén a kátyú az utakon, főleg a nagy forgalmat bonyolító főutakon. Idén azonban hamarabb jelentek meg a kerülgetni való lyukak több helyen is megyénkben, noha még messze a tél vége.

Pedig kátyúztak

Az idei az elmúlt évek egyik legmozgalmasabb nyara volt megyénkben az útfelújítások tekintetében. Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, több forrásból is végeztek komplett felújításokat ott, ahol már nagy szükség volt az aszfaltréteg teljes cseréjére.

„Az elhúzódó téli üzemeltetési időszak, valamint a melegaszfaltkeverő-telepek zárva tartása miatt mérnökségeink munkatársai csak április első hetében tudták megkezdeni a nagyobb volumenű burkolatjavítási munkálatokat. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az idei évben 3200 tonna aszfaltot tervezünk bedolgozni a lokális burkolatjavítási munkáink során, továbbá nagy felületű burkolatjavítási munkálatok elvégzését is tervezzük összesen 14 000 tonnányi aszfalt bedolgozásával” – tudatta lapunkkal a Magyar Közút még a nyár elején.

Már megjelentek

Úgy tűnik azonban, hogy hiába a társaság igyekezete és a bedolgozott sok tonna aszfalt, az időjárás nem barátja közútjainknak, így noha korábban csak tavasszal írtunk arról, hogy eljött a kerülgetések ideje, most több helyen már megjelentek az útburkolati hibák. Bár a 3-as, vagy a 26-os úton is vannak már kátyúk, talán a legtöbb útburkolati hiba a 37-es főúton jelent meg, amelynek a Gesztelyig tartó kétszer két sávjában úgy tűnik az útburkolat elérkezett abba a korába, amikor már nem lesz elég a kátyúzás. Maga a kopóréteg szakad, reped széjjel ugyanis, több méteres hosszanti és keresztirányú repedések jelentek meg rajta szinte végig a „hagyományos” kátyúk mellett. Bár komolyabb kátyúzási, aszfaltozási munkálatokat csak nyáron lehet végezni, érdeklődtünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, hogy miként terveznek téli útjavítási munkálatokat, és mi a tapasztalatuk a kátyúk kapcsán. „Az elmúlt hetek csapadékos időjárása, valamint a főleg éjszakai fagyási-olvadási ciklusok hatására egyes, felújításra szoruló útszakaszokon újabb burkolathibák keletkeztek. A téli időszakban is folyamatosan – jelenleg is mind a 7 megyei mérnökségünkön keresztül –, ütemezetten végzünk burkolatjavítási munkákat, de ilyenkor csak korlátozottan, lokális javításokat tudunk végezni” – írták lapunknak.

Csak ideiglenes

„Télen a melegaszfaltkeverő-telepek zárva tartanak, és aszfaltmelegítők használatával sem lehet hosszabb távra elszállítani a melegaszfaltot, ami így bedolgozhatatlanná válna. Ezért elsősorban csak ideiglenes, hidegaszfaltos javításokat tudunk végezni, ha száraz az időjárás és a hőmérséklet tartósan 0 fok feletti. Ahol a javítási munkákat nem tudjuk elvégezni, ott táblázással hívjuk fel a figyelmet a burkolathibákra. Télen is az utak úthálózati szerepe alapján végzünk kátyúzást, vagyis a forgalmasabb útszakaszokon található hibák javítása élvez elsőbbséget. A tartósabb és hatékonyabb burkolatjavítási munkák elvégzésére tavasztól őszig van lehetőség, a teljes körű felújítások is ebben az időszakban valósulhatnak meg. 2018-ban például az utóbbi évek legnagyobb programját indíthattuk el a megyében is: csaknem 150 kilométernyi útfelújítás történt” – írták.

Horváth Imre

Fontos útszakasz újult meg Sárospatakon Sárospatak - 319 millió forintot fordítottak a sárospataki beruházásra. Átadták a Sárospatakot Cigánddal összekötő út három kilométeres felújított szakaszát Sárospatakon. A Bodrog-hídnál megtartott sajtótájékoztatón Aros János a zempléni város polgármestere arról beszélt, gyakran büszkélkednek az... Tovább a cikkhez

Újabb felújított útszakaszt avattak Tiszaújváros - Hatszázhatvanhatmilliós kormányzati támogatásból újult meg a Tiszaújvárost Szerenccsel összekötő 3611-es számú, Taktaharkány és Tiszalúc közötti útszakasz. Az avatóünnepségen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mintegy 7,7 kilométere... Tovább a cikkhez

Télies útviszonyokra figyelmeztet a rendőrség és a közútkezelő Budapest - A magasabban fekvő tájakon várható télies útviszonyokra figyelmeztetett hétfői közleményében a rendőrség és a közútkezelő. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt írta: a meteorológiai előrejelzések szerint estétől a Zemplénben, illetve a Soproni- és Kőszegi-hegységben, majd általában az Ész... Tovább a cikkhez

Úttalan utakon Borsodban Pere, Abaújszántó - A napokban Peréről indultunk el Abaújszántóra. Igaz, a pereiek mondták, hogy csak óvatosan, mert az az út felér egy kalandtúrával, de azért mi nekivágtunk. Kiderült, rosszabb volt, mint egy kalandtúra. Az út több kátyúval büszkélkedhetett, mint aszfalttal. Lépésben lehetett cs... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA