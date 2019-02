Az idén február 21-én nyílik az Utazás 2019 kiállítás

A kiállítás belföldi díszvendége Bács-Kiskun megye és Kecskemét, a külföldi Algéria lesz, a kiállítás kulturális díszvendége a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram – sorolta a vezérigazgató.

Kiemelte: az idei, immár 42 éves rendezvénysorozat fő témája az aktív kikapcsolódás, és a kaland, az eseményt a Budapest Boat Show-val együtt rendezik meg.

Szalay-Bobrovnicky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese kiemelte: a fővárosnak fontos a megjelenés az Utazás 2019 kiállításon, idén Budapest Európa sportfővárosa. A címmel a budapestieket szeretnék tömegsporton keresztül megszólítani, hogy minél többen kezdjenek el sportolni. Az Utazás 2019 kiállításon a házigazda városként az idei világbajnokságokhoz igazították a programokat, a látogatók a színpadon találkozhatnak sztársportolókkal és a Sportfőváros hivatalos nagyköveteivel – mondta.

Abdelkader Dehendi, a díszvendég Algériai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete elmondta: Afrika legnagyobb országa zenével, gasztronómiával, izgalmas tájakkal mutatkozik be. Algéria 1400 kilométer hosszú tengerparttal rendelkezik, a Szahara legnagyobb része az ország területére esik. Algéria és Budapest között közvetlen légijárat közlekedik, az ország a kontinens legbiztonságosabb országa – ismertette.

Rideg László, a belföldi díszvendég Bács-Kiskun Megye közgyűlésének elnöke elmondta: az ország legnagyobb területű megyéje 31 kiállító összefogásával mutatja be ételeit, italait, kultúráját. Hozzátette, a megyében van a legtöbb termálfürdő és a legtöbb gyógyhely, ahogy az 5. legnagyobb magyarországi tó, a Szelidi-tó is.

Az idén is számos szakmai programot tartanak a kiállítás alatt, amelyek középpontjában a sportturizmus áll. Újdonságként diák szakmai napot rendeznek, ahol 6 egyetem hallgatói mérik össze a tudásukat – ismertette Tihanyi Klára, a Hungexpo stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. Hozzátette: ismét megjelenik a Karaván Szalon, ahol a hazai lakókocsi és lakóautó kínálatot felvonultatva több mint 50 járművet mutatnak be, ahogy a kempingezéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és felszereléseket is.

Kollár Lajos, a kiállítás stratégiai partnere, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke elmondta, hogy a Boat Show-n 83 kiállító 110 hajóját vonultatják fel, a hajózáshoz kapcsolódó felszerelések, szolgáltatások és a vízi sportok eszközei is bemutatkoznak. A hajózás szezonnyitó rendezvényén az Aktív Magyarország standján állítják ki a Nyaralóhajózási Program és Magyarország első nyaralóhajóját, amely 2020-tól a Tisza-tavon, a Felső-Tiszán, és a Bodrogon fogja kiszolgálni a hajózni és nyaralni vágyókat.

Az Utazás kiállítással egy időben rendezik meg az ország legnagyobb független, és extrém utazókat megszólító rendezvényét, a Járatlan Utakon Fesztivált és a régió egyetlen Afrika tematikus fórumát, az Afrika Expót. Mindegyik rendezvény ugyanazzal a belépőjeggyel látogatható.

– MTI –

