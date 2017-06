Az idei év a megvalósulás esztendeje lesz Mezőcsáton

Megválasztásom óta tizenhárom projektet valósítottunk meg – összegzi Siposné Horváth Anita polgármester. Ezzel mintegy 1,1 milliárd forinttal sikerült az önkormányzat vagyonát gyarapítaniuk.

Az idei évben összesen tizenkilenc projektet készítettek elő és nyújtottak be elbírálásra. Ha kedvezően alakul az elbírálás, akkor az idén rekord­összeggel: közel négymilliárd forinttal nőhet az önkormányzati vagyon.

Tavaly rengeteget dolgoztunk, hogy ezeket a pályázatokat előkészítsük, az idei év a megvalósulás esztendeje kell legyen

– fejti ki a polgármester.

Ravatalozó és ipari park

Az idén kezdődik a temetőben az új ravatalozó építése, a régi helyén egy urnafalat valósítanak meg, és tartozik egy hangfogó fal is a beruházáshoz. Az új művelődési ház kiviteli terveit most készítik, a 300 millió forintos beruházás közbeszerzése ezután indulhat.

Tavaly a házasságkötőt terem költözött felújított épületbe | Fotó: Ádám János

A legfontosabb program a munkahelyteremtéshez kapcsolódik, melynek kapcsán a település déli részén tíz hektáron agráripari parkot álmodtak meg. Az önkormányzat egy alapinfrastruktúrával rendelkező ipari parkot készíttetett elő, melyben egy önkormányzati irodaház és egy hűtőház is helyet kap. Nyolc együttműködő partner – akik szintén pályáztak – segítségével prosperáló kisüzemek jöhetnek létre a parkban. A terület egy kevésbé hasznosítható részén napelempark kialakítását tervezik, melynek segítségével az önkormányzati intézmények energiaellátását igyekeznek gazdaságosabbá tenni.

Kistérségi esélyek

Fontosak és kistérségi kihatásúak az integrált térségi gyerekesély programok, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segítik. Ez összességében ötszázmilliós projekt. Ehhez kapcsolódik a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programsorozat.

A kétszázmillió forintos pályázat segítségével többek között életvezetési, ügyintézési tanácsokat adnak a rászorulóknak. A programhoz kapcsolódóan egy épületet is megvásárol az önkormányzat, melyet fel is újíthat tovább növelve ingatlanvagyonát.

ÉM

Zöld város program

Két pályázatban is szerepel kerékpárút kiépítése, mely így az egész települést behálózza majd, és a Zöld város program keretében meg tud újulni a belváros is. Itt egy ökopark és egy rendezvénytér kialakítására pályáztak. A Füzes városrészen játszótér épül majd. Más forrásból megújulnak majd a városi bölcsődék és óvodák is.

A Helyi sajátosságra épülő program keretein belül közel 90 százalékban közfoglalkoztatás keretein belül sikerült felújítani a Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat épületét is Tiszakesziben.

A programban részt­vevők igazi közösséggé kovácsolódtak.

Az év elején a Művelődési Ház felújítására kapott 20 millió forintos támogatást egy újabb sikeres nyertes pályázat követ.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA