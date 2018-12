Az ezüstvasárnappal kezdődik az igazi csúcs

Advent harmadik hétvégéjén, ezüst vasárnap is nyitva voltak a plázák, nagy­áruházak és a főutcai üzletek is. Azt tapasztaltuk, hogy az adventi és régiségvásár mellett a termelői nap is vonzotta az ajándékok után kutakodókat a megyeszékhelyen, de a különböző üzletekben, például az ékszer- és játékboltokban is viszonylag nagy volt a forgalom. Az egyik miskolci bevásárlóközpontban a hagyományos karácsonyi magyar ételek hozzávalóit szerezték be többen.

A közelgő ünnep miatt egyre többen szánják az időt ajándékok beszerzésére. Lapunk is megírta: lényegében november közepétől indul a szezon, és az ezüst vasárnaptól kezdődik a csúcs. Az utolsó hét a legerősebb a kereskedelmi forgalomban.

Hogy mennyi is megy el ajándékra, ezzel kapcsolatban ellentmondásosak a hírek: van felmérés, amely szerint a tavalyinál kevesebb.

ÉM

