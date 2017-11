Az év végéig szeretnék befejezni a felújítást Tokajban

A Magyar Közút már átadta a munkaterületet az útfelújítással megbízott cégnek, így már zajlik a beruházás.

A körforgalomtól a Tarcali út végéig történő 250 millió forintos útfelújítást az ígéretek szerint még az idén befejezik.

Eközben zajlik az önkormányzati utak felújítása, amely az Aranyosi, a Petőfi, a Báró Hirsch, a Hegyalja, a Négyes, a Vásártér, a Benedek Pál és a Budai Nagy Antal utcákat, valamint a Zákó közt és a Tokaji Ferenc lakótelepet érinti majd. Az útjavításra Tokaj önkormányzata egy sikeres pályázatnak köszönhetően 105 millió forintot fordít. Az ígéretek szerint a munkálatokat megpróbálják minél hamarabb befejezni, és ha az időjárási körülmények is kedvezőek lesznek, akkor még ebben az évben be is fejezik az útfelújításokat.

– ÉM –

