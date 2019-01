Az év második felében indulhat a termelés a miskolci akkumulátorgyárban

A beruházás csaknem 9 milliárd forintba kerül, ezt a kormány 465 millió forint vissza nem térítendő támogatással segíti, az üzem több mint félszáz embert foglalkoztat majd.

Pfliegler Péter alpolgármester a csütörtöki rendezvényt követően újságíróknak azt mondta: a zöld és smart, azaz okos beruházások sorába jól illeszkedik a japán cég miskolci befektetése. Egyrészt azért mert a déli ipari parkban a geotermikus energiát használják fűtésre, másrészt azért, mert az itt készülő lítiumos akkumulátorokat a legkorszerűbb elektromos és hibrid meghajtású személyautókba szerelik majd be.

Az üzem Miskolcról és környékéről kezdetben 51 embert foglalkoztat majd, ez a későbbikben akár meg is duplázódhat, és egy újabb csarnok is épülhet a most elkészült mellé – tette hozzá.

Takamura Hiroshi, a GS Yuasa Magyarország Kft. ügyvezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy Japánon kívül csak Miskolcon készül ilyen akkumulátor, és azért választották a beruházás helyszínéül a borsodi várost, mert jól szervezett az infrastruktúrája, képzettek az itteni szakemberek. A cég szoros együttműködést tervez a Miskolci Egyetemmel és a helyi iskolákkal, hogy minél több tehetséges és jól képzett dolgozóval tudják bővíteni a csapatukat. Közölte, hogy a tömeggyártás már júliusban elkezdődik, év végére pedig a szállítás is elindulhat a világ minden tájára.

Az akkumulátorokat, elemeket, töltőket és más elektromos berendezéseket gyártó GS Yuasa Corporation 17 országban megközelítőleg 15 ezer munkavállalót foglalkoztat, árbevétele a 2017 márciusával zárult üzleti évben csaknem 3 milliárd dollár volt. A kiotói székhelyű cég magyarországi leányvállalatát, a miskolci székhelyű kft.-t 2017. október 30-án jegyezték be.

Az akkumulátorgyár alapkövét 2018 márciusában helyezték el, akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: Magyarországon 170 japán cég mintegy 25 ezer embert alkalmaz, Európán kívül Japánból érkezik a harmadik legtöbb beruházás Magyarországra.

A tárcavezető az alapkőletételkor hangoztatta azt is, hogy a japán társaság beruházásáért Csehország és Németország is versenyzett. Kifejtette, hogy Miskolcon olyan új, innovatív technológiával készülő akkumulátorokat gyártanak majd, amelyek biztosítják, hogy az új digitális autóipari korszakban is meghatározó szereplő legyen Magyarország. A Miskolcon gyártandó termékeket nagyrészt külföldön értékesítik majd, Európa legnagyobb és legerősebb autógyártóinak.

-MTI-

