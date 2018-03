Az év embere: Koszta Márk

Amikor tavaly a Bp. Honvéd és a Videoton kiélezett csatát vívott egymással az NB I bajnoki címéért, akkor a putnokiak egyérteműen a kispesti csapat sikeréért szurkoltak. A fővárosiakat erősítette ugyanis Koszta Márk, aki a sportág alapjait hazai környezetben sajátította el 14 évesen került a fővárosba.

A Bp. Honvéddal nagyon fiatalon ért a csúcsra, hiszen magyar bajnok lett. Várady Béla után négy évtizeddel ismét egy putnoki játékos nyakába került aranyérem. Szűk két héttel ezelőtt, a március 15-i ünnepségen ezt a teljesítményét ismerték el azzal, hogy az év emberének választották.

„Nagyon jól esett”

– Édesapám még régebben kapta meg ezt a rangos elismerést, most rám gondoltak a putnokiak, ami nagyon jól esett. Meglepődtem, nem gondoltam, hogy ilyen fiatalon engem fognak választani – mondta a díjjal kapcsolatban Koszta Márk. Számomra nagyon fontosak a gyökerek, még akkor is, ha egyre kevesebbet tudok hazajárni. Amikor utánpótlás játékos voltam, legalább kéthetente meglátogattam a családot, felnőtt futballistaként erre már kevesebb a lehetőség.

Koszta Márk a kispestiekkel megszerzett bajnoki cím után váltott: a több játéklehetőség reményében a Mezőkövesd futballistája lett. Egy évvel ezelőtt az aranyért küzdött, most pedig azért, hogy bennmaradjon az első osztályban. Ezzel a kettősséggel is meg kellett küzdenie a fiatal játékosnak.

– Az őszi szezonban ­meccsről-meccsre romlott a helyzet. Hiába dolgoztunk keményen, mégsem jöttek az eredmények. Nekem is rosszul ment a játék, nagyon mélyre süllyedtünk – tekintett vissza Koszta Márk. – Nehéz volt mindezt megélni azután néhány hónappal, hogy bajnok lettem. Az új stáb érkezése azonban új lendületet adott a csapatnak. Most remek szériában vagyunk, és bízom benne, hogy a válogatott szünet sem töri meg a lendületünket. A jelenlegi helyzet alapján akár jobb helyezésekért is csatázhatnánk, de természetesen az a legfontosabb, hogy bent maradjunk az első osztályban.

A jelenlegi bajnokságban Koszta Márk kilenc gólnál jár, de bízik benne, hogy a szezon hajrájában az eddigieket újabbak követik majd. A Mezőkövesd-Zsóryhoz négyéves szerződés köti, de ha kapna egy kecsegtető külföldi ajánlatot, 22 évesen már elgondolkodhatna rajta.

– Természetesen szeretném magam kipróbálni külföldön is, számomra nagyon fontos az előrelépés lehetősége. A korosztályos válogatottak után jó lenne idővel a felnőtt nemzeti csapatba is bekerülni, ehhez azonban arra van szükség, hogy tovább fejlődjek. Összességében azonban ­nagyon jól érzem magam Kövesden, most az a legfontosabb, hogy a klubommal elérjük a célunkat, a saját karrierem sorsa jelenleg nem aktuális, hiszen hosszútávú szerződést kötöttünk nyáron.

Érkeznek az apai tanácsok

Koszta Márk napi szinten beszél az édesapjával a futballról, a karrierjéről, felnőtt futballistaként is kikéri a véleményét. Koszta Péternek ugyanis hatalmas szerepe van abban, hogy a fiú profi futballista, magyar bajnok lett.

– Apa mindig jó tanácsokkal lát el, a kritikája pedig építő jellegű – folytatta a fiatal játékos. – Azt nem állítom, hogy mindenben egyezik a véleményünk, de a futball már csak ilyen. Sokszor úgy érzem, hogy nem szülői, hanem edzői szemmel igyekszik nekem segíteni, amire természetesen nagy szükségem van. Tudom, hogy mindezt azért teszi, mert ő is azt szeretné, hogy még jobb játékos váljon belőlem.

