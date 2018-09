Az európai örökségre is kitekintettek Mezőkövesden

A hétvégén Me­ző­kövesd múzeumaiban a Kulturális Örökség Napja alkalmából ingyenes tárlatvezetésekkel, programokkal várták a látogatókat. A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban például az alapító mutatta be a gyűjtemény egyes darabjait, s kérésre be is indított egy-egy példányt közülük. A múzeumban nemcsak a hazai ipar által gyártott gépek vannak, hanem Európa más országaiban készült példányok is, ezekre is ráirányították a múzeumbarátok figyelmét. A látogatók innen átmehettek például a Hadasba, ahol a Kisjankó Bori Emlékházban tudhattak meg többet a régi matyók életéről, a százrózsás íróasszony életéről, munkájáról.

A Kulturális Örökség Napja már régóta a Matyó Múzeum profiljába tartozik.” Agócsné Halász Andrea

Ahová máskor nem

A Takács István Emlékkiállításon a tárlatvezetők bemutatták a mezőkövesdi festőművész remekeit, de be lehetett járni a tárlatnak otthont adó egész épületet, olyan helyiségekbe is betekinthettek a vendégek, ahová máskor nem. Így például a művek restaurálásról is tudhattak meg információkat, de a híres templomfestő kapcsán az európai keresztény művészetről is szót ejtettek a tárlatok vezetői.

A Matyó Múzeumban máshol már alig fellelhető helytörténeti kiadványokat szerezhettek be a gyűjtők, valamint új időszaki kiállítás is nyílt a nemrég Mezőkövesd Városért díjjal kitüntetett Pető Anna mézeskalácsos népi iparművész munkáiból, a mézeskalácsosság történetéről, eszközeiről.

Mézeskalácsot választották

– A Kulturális Örökség Napja már régóta a Matyó Múzeum profiljába tartozik és mindig valami olyan egyedi területet szeretnénk bemutatni, ami az örökség megőrzésére, annak továbbvitelére helyezi a hangsúlyt. Most az Európához való kötődés kapcsán a mézeskalács témát választottuk, hiszen ahogyan a mesterség történetét bemutató előadáson is hallottuk, az visszanyúlik az osztrákokhoz, németekhez, tőlük vettük át. Ennek a hagyománynak az itt élő folytatója, alkotója, Pető Anna kiállítással debütált a múzeumban – elevenítette föl a két nap legfontosabb mezőkövesdi történését Agócsné Halász Andrea, a Matyó Múzeum vezetője.

Pető Anna vasárnap délután bemutatót is tartott, hogy ő hogyan díszíti ezeket a mézeskalácsokat, a programra családokat, gyerekeket vártak. A múzeum munkatársai igyekeztek olyan foglalkozásokat kitalálni, amelyben a család minden tagja talált valami számára érdekes rejtvényt, memóriajátékot, mozaikot, vagy éppen elkészíthetett egy kis mézeskalácsot. A csoportok, egyéni érdeklődők ezen kívül az állandó kiállítást is megtekinthették, ízelítőt kapva a matyóság életéből, hagyományaiból, ­összehasonlítva azt a környező közösségek szokásaival.

