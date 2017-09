Az európai mozi sztárjai nyitották a CineFestet

Nagyszámú újságíró várta Jirí Menzel cseh filmrendezőt és Magdaléna Vásáryová szlovák színésznőt (ma már politikus) pénteken a Pannónia Hotel rendezvénytermében a CineFest hivatalos megnyitója előtti sajtóbeszélgetésre. A 79 éves Jirí Menzel kicsit korábban érkezett, és láthatóan nagyon örült kolléganőjének, meg is jegyezte, hogy régen találkoztak. Magdaléna Vásáryová (kiszámoltuk, 69 éves) ma is gyönyörű, natúr sminkje, bézs színű ruhája remekül állt neki. A beszélgetés során Jirí Menzel csehül, a színésznő szlovákul beszélt (tolmács fordított az újságíróknak), sokat viccelődtek, ugratták is néha egymást – érződött, a rendező nehezen fogadja el, hogy színésznője szakmát váltott –, de szavaikból áradt a hatalmas tisztelet egymás iránt.

A fesztivál díjazottjai

Jirí Menzel és Magdaléna Vásáryová voltak a tegnap kezdődött Jameson CineFest Miskolc Nemzetközi Filmfesztivál díszvendégei. Az előbbi életműdíjat, a színésznő a tavaly alapított Európa-díjat vehette át a megnyitó közönsége előtt. (Tavaly Juliette Binoche francia színésznő kapta a díjat – a szerk.) Utána vetítették le közös filmjüket, az 1981-ben, a Bohumil Hrabal regénye alapján készült Sörgyári capricciót, amelyet Menzel rendezett, és a színésznő volt a női főszereplője. Hatalmas siker volt akkoriban, és a mai napig is az.

Jirí Menzel a forgatásakor már Oscar-díjas rendező volt, hiszen az 1966-ban rendezett Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmje megkapta a legnagyobb filmes elismerést. Az első újságírói kérdés is erre vonatkozott: az akkori díj árnyékában hogyan tekint a mostani elismerésre?

– Ez a legfőbb értékük ezeknek a filmeknek, hogy még ma is vetíteni lehet őket – fogalmazott, utalván arra, hogy sok-sok Oscar-díjas filmet már régen elfelejtettek.

A kortárs filmek témája is többször szóba került a beszélgetésben. Kiderült, hiányolja a filmekből a humort, holott szerinte csakis azok maradtak fenn a filmtörténet során, amelyek éltek ezzel az eszközzel.

„Nem az a film lenne”

Később azt is megtudjuk, ha befejezett egy filmet, azt soha nem nézte meg újra. A kórházban feküdt, meséli, amikor vetítettek egy részletet a tévében a Sörgyári capriccióból, és úgy tudta nézni, mint egy idegen alkotást.

– Rá kellett jönnöm, hogy egy film sikere nem a rendezőtől és a vágótól függ, hanem attól, hogy milyen egyéniségeket sikerül hozzá találni. Ez a film nem ez a film lenne, ha nem Magda a főszereplője – mondta.

Magdaléna Vásáryová egyébként elárulta, 26 éven keresztül volt színésznő, de 28 éve nem játszik. A rendszerváltás után diplomata- és politikusi karrierje egészen a szlovák elnökjelöltségig vitte, közben pedig volt nagykövet és külügyi államtitkár is.

A pénteken vetített filmről is beszéltek, arról, hogy hogyan talált rá Menzel Magdalénára, hogy hogyan látta meg benne azonnal a Sörgyári capriccio leendő főszereplőjét. A színésznő a forgatásról elmondta, állandóan sört kellett innia és rengeteget enni, későbbi pályáján is gyakran azonosították ezzel a szerepével, amely, úgy érezte, mérföldkő volt az életében.

A beszélgetés további részleteire visszatérünk.

