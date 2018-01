Az ételmaradék nem szemét, hanem bónusz!

Sütés-főzés közben sokszor előfordul, hogy maradék vagy felesleg marad a munka után. Nem muszáj azonban kidobni mindent, kis kreativitással könnyen új ételeket varázsolhatunk belőlük! Íme néhány tipp a Maradék nélkül portál jóvoltából, amivel pénzt spórolhatunk és nem mellesleg egy jót is ehetünk.

Alaplé és zsemlemorzsa

Számos recept összetevője az alaplé. Jobb híján sokszor feloldjuk a jól ismert leveskockát, pedig a házi készítésű lé elkészítése jóval egyszerűbb, mint gondolnánk! Megmaradt zöldségekből és húsdarabokból, csontokból egyszerűen megfőzhetjük a levet, amit aztán adagokra osztva tárolhatunk a fagyasztóban, így mindig lesz kéznél, amikor szükség van rá.

Ha száraz kenyerünk van, nincs egyszerűbb felhasználási mód a zsemlemorzsa-készítésnél. Arra figyeljünk, hogy a kenyér teljesen száraz legyen. Viszont ha penészt észlelünk rajta, mindenképp dobjuk ki. A pirított kenyérkocka pedig krémlevesek finom hozzávalója lehet, ehhez csak pirítsuk kicsit a felkockázott kenyeret sütőben vagy serpenyőben. Vannak olyan ételek, amiket gyakorlatilag bármilyenre ízesíthetünk. Ha van otthon például egy kis maradék zöldségköret, gomba, csirkehús, könnyen készíthetünk egyszerű és gyors tésztaételeket vagy leveseket. Csak a tésztát kell kifőzni és a feltétet jól átforrósítani, és az étel gyorsabban kész van, mintha a sarki gyorsétterembe mentünk volna. Nem is beszélve arról a járulékos haszonról, hogy spórolunk, és az élelmiszer-pazarlás ellen is teszünk vele.

Bele a szendvicsbe!

Egy finom buciba is rengeteg dolgot rakhatunk. Felhasználhatjuk a megmaradt konzerv babot összeturmixolva, a tegnapi sült csirkét felforrósítva, de akár a maradék salátakeveréket is tudjuk ilyen célra használni. Akik az olvadó sajtos változatot szeretik, akár melegszendvicset is készíthetnek belőle. Ebben az esetben az sem baj, ha már nem tökéletes friss a kenyerünk, mivel sütés során úgyis finom ropogós lesz.

A legtöbb alapanyag kiválóan párosítható tojással. Reggelire, vacsorára, bármikor jóleshet egy gazdag omlett vagy rántotta. Tehetünk bele maradék húsokat, zöldségeket, kenyérkockát, babot, lencsét – a lehetőségek száma végtelen.

– ÉKN –

