Az északi torony a cél az újhelyi ásatáson

A Sátoraljaújhelyen felnövő generációk a 20. század második felében elfogadták, hogy a várost körülvevő hegyek egyikét Várhegynek nevezik, de nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, hiszen a hegy tetején semmi sem utalt egy vár jelenlétére. Pedig ott volt az már a Tatárjárás utántól, amikor IV. Béla szorgalmazta az ország megvédésére szolgáló várak építését. Ekkor épült a Sátoraljaújhelyi vár is, amelynek első okleveles említése 1261-ből való: a kiváltságlevél rendelkezése alapján a veszély esetén a faluból a várba menekülő hospesek a ciszternát kötelesek vízzel feltölteni.

Előkerült a vár

A 20. század felére a várnak már a romjai is felszín alá kerültek. A vár területének szintvonalas felmérését 1986-ban Nováki Gyula és Sándorfi György készítette el.

2007-ben a sátoraljaújhelyi önkormányzat kezdeményezésére együttműködési megállapodás jött létre az Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma között, amelynek célja a vár maradványainak szisztematikus régészeti feltárása volt. A Ringer István által vezetett 2007-es felmérés során meghatározták a vár felszínsíkját, illetve az oldalak palástjait, majd 2008-ban megkezdődött a régészeti feltárás.

Folytatódó ásatások

Azóta sok víz lefolyt a város határfolyóján, a Ronyván és évről évre egyre karakteresebb arcát mutatja az egykori Sátoraljaújhelyi vár, ahol minden tavasztól egészen őszig folynak a feltárások.

– Idén sem volt ez másként – mondja a feltárást vezető Ringer István régész, a PIM Sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeumának igazgatója. – Bár a nyár a jelek szerint már véget ért, de mi nem állunk le a munkákkal. Az ásatás mellett ebben az évben a legnagyobb hangsúlyt az állagvédelemre, a falak konzerválására fektettük. A tervezett munkákkal ezen a téren elkészültünk. Most ismét a régészeté lesz a főszere, amelyet egészen a fagyok beálltáig folytatunk majd. A fő csapásirány ősszel a Várhegy északi részén lévő torony környékének feltárása lesz. Jelenleg már olyan állapotban látható a torony, hogy a szomszédos Szárhegyről is láthatják azok, akik gyalogtúrát tesznek az ottani Magyar Kálváriára.

Turistabarát hely

Ezek a munkák azonban akkor igazán értékesek, ha a feltárás és az állagmegóvás mellett a nagyközönség számára is elérhető.

– A gyakorlatlanabb turisták számára a Sátoraljaújhelyi Vár megközelítése eléggé megterhelő volt fizikailag – mondja Ringer István. – Ezen kívántunk azzal is segíteni, hogy a Majális parktól kiépítgettünk egy olyan ösvényt, amelyen keresztül viszonylag könnyen megközelíthető a vár. Érdemes ilyenkor is ellátogatni a Várhegyre, hiszen a vár már megmutatja, milyen is lehetett annak idején az élet a falai között. Azt azonban most is hangsúlyozni szeretném, nem célunk a vár teljes helyreállítása, már csak azért sem, mert egyetlen hiteles leírás sem maradt fenn arról, milyen volt a Sátoraljaújhelyi vár eredeti állapotában.

