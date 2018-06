Az eső sem volt képes elrontani a főzőversenyt Sátoraljaújhelyen

A rendezvényt színes vetélkedések, színpadi programok kísérték, amellyel kikapcsolódást és szórakozást kínáltak minden korosztálynak. A gasztronómiai rendezvény egyre inkább családias hangulatú, a neves vendégek, a játszóház, a kézműves foglalkoztatók, a fellépő együttesek, a favágók, valamint az erős emberek versenye a közönség széles rétegének igényeit szolgálják ki.

Jutott étel mindenkinek

Még azokra is gondoltak, akik szemérmességből nem járták végig a főzőcsapatokat, így esetleg kimaradtak volna a kóstolásból. Ők a csapatok által összeadott ételeket az ízek udvarában ízlelhették meg.

A rendezvényt is elérte az észak-zempléni, valamint abaúji területeket érintő jégeső egy része. Ennek ellenére a résztvevők többsége a helyszínen maradt. Szamosvölgyi Péter polgármester lapunknak ezt azzal magyarázta, hogy a rendezvénynek van egy olyan sajátos hangulata, amely a kedvezőtlenebb időjárási körülmények ellenére is egyben tartja a közösséget. Hozzátette: az is egy különleges életérzés, amikor a hirtelen jött zápor elől az emberek összehúzódnak a sátrak alatt.

Kiemelte: a vadételfőző verseny legnagyobb erőssége mégis az az őszinte szeretet, ahogyan a vendégeket fogadják a főzőcsapatok, ugyanis szinte egyetlen érdeklődőt sem engednek el kóstolás nélkül.

