„Az érettségi fontos, az ma már az alap”

Komoly fiatalemberekkel találkoztunk csütörtök délelőtt, akik azon izgultak, nehogy a legnehezebb tételek közül húzzák ki valamelyiket. Szerettek volna már egy-két órával idősebbek lenni, hogy túl legyenek életük egyik legnehezebb próbatételén, a szóbeli érettségin. A középszintű szóbelik hétfőn kezdődtek a középiskolákban.

Először a Miskolc SzC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziumba látogattunk el. Itt az egyik tanteremben a diákok kihasználva az utolsó perceket is, jegyzeteiket nézegették.

– Én már hajnali 3-kor felébredtem, annyira izgultam. Átnéztem még egy-két témakört. Aztán bejöttem az iskolába, és amikor kiderült, hogy az osztálytársaim is hasonlóképpen állnak, mint én, akkor megnyugodtam – meséli Bor Zsolt nevetve. Mint mondta, fontosnak tartja az érettségit, mert e nélkül már nem lehet boldogulni az életben. Erős­áramú elektrotechnikusnak tanult, még egy évig marad az iskolában, hogy meglegyen a technikusija, de utána szeretne egy másik szakmát szerezni. A rendőri pálya érdekli.

Zsolt elárulja, számára a szakmai érettségi volt a legnehezebb, amit az idén kötelezővé tettek. Az írásbelije nem sikerült valami fényesen, de reméli, hogy a szóbelin javítani tud. A gyakorlat egyébként is sokkal jobban megy neki, mint az elmélet.

Sűrű az anyag

Osztálytársa, Antalóczi Balázs is hasznosan tölti az utolsó perceket, a telefonjára feltöltött tételeket nézegeti. Azt mondta, ő nyugodt, nem izgul csak néha. Szintén a szakmai érettségire panaszkodik, szerinte sok és „sűrű” az anyag, amit be kell magolni, ő pedig azt egyáltalán nem kedveli. Ha túl lesz az érettségin, szeretne másik szakmát tanulni egy másik iskolában.

– Ma már egy sima érettségi nem elég. Az a jó, ha az embernek több szakmája is van, sok mindenhez ért és nyelvet is tud. Így több lehetősége van az életben – jelenti ki Balázs. Hozzáteszi: nem célja, hogy külföldre menjen dolgozni, ha itthon megtalálja a számítását, akkor marad. Külföldön csak pár évig dolgozna, hogy egy kis tőkét szerezzen a vállalkozása beindításához. Már azt is tudja, mihez kezdene. Céget szeretne alapítani, ahol műanyaghegesztéssel foglalkozna. Mert tapasztalatai szerint jelenleg kevés cég vállal ilyesmit.

Elbúcsúzunk a bláthysoktól abban a reményben, hogy érettségizett fiatalokként mennek haza.

Nehéz a német

Átnézünk a szomszédos MSzC Andrássy Gyula Szakgimnáziumba is. Itt sem túl vidámak a fiatalok, ezernyi tétel kavarog a fejükben. Kovács Roland, aki gépészetet tanult, elárulja, meglehetősen ideges, szeretne minél hamarabb túl lenni az egészen.

– Nem mondanám, hogy sikerült tökéletesen felkészülnöm a szóbelire, de megpróbálom a maximálisat kihozni magamból. Magolni nem tudok, úgyhogy próbáltam megérteni, miről szólnak a tételek. Szerencsére nem kellett minden témakört kidolgoznom, mert jó osztályunk van, és megosztottuk egymás között a munkát. Én a német szóbelitől félek a legjobban, és a magyartól – jegyzi meg Roland.

Ő egyébként még gondolkodik, mihez kezd érettségi után. Lehet, hogy marad az Andrássyban, és elvégzi a technikusit, de lehet, hogy valami teljesen más szakmára vált. Érdekelné a turizmus, szeretne idegenvezető lenni.

Kicsit vidámabban teszi hozzá:

– Remélem, fényes jövő áll előttem idegenvezetőként.

Még egy szakmát

Roland barátja, Lévai Máté nyugodtan és csendesen üldögél a szendvicsekkel megrakott asztalnál. De a nyugodtság csak látszat, mert bevallja, ő is nagyon izgul.

– Nekem is a német a legnehezebb. Vannak jó tételek, amiket szívesen húznék, de olyanok is, amelyeknek nem örülnék. Ilyenkor azonban már nem érdemes tanulni, úgysem marad meg semmi az ember fejében – vélekedik.

Máté érettségi után maradna technikusin, aztán megszerzi a CNC-gépkezelői szakmát is, mert úgy hallotta, hogy keresik az ilyen végzettségű szakembereket.

– Diplomát nem terveztem, mert szerintem szakmával is jól el lehet helyezkedni, ha az ember ért hozzá. Az érettségi persze fontos, az ma már az alap. Szívesen dolgoznék majd egy kisebb cégnél – árulja el.

– Hegyi Erika –

