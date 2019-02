Az eredeti kézirat alapján készült új fordítás Arthur Koestler híres regényéhez

A kalandos életű szerző 1939-1940-ben írta meg a Sötétség délbent. Az eredeti, német nyelvű szöveg még a második világháború elején elveszett, ezért a történetet az író akkori szerelme, Daphne Hardy angol fordításából ismerte meg a világ. Az eddigi, egyébként kiváló magyar fordítások is ennek az angol változatnak az alapján készültek. 2015-ben azonban egy német doktorandusz a svájci Europa kiadó dokumentumai között kutatva rábukkant az eredeti német változatra a zürichi Központi Könyvtárban – mondta el az MTI-nek Mesés Péter.

A műfordító szerint a Zürichben megtalált eredeti német nyelvű gépírásos kéziraton láthatóak Koestler kézzel végzett javításai. Mivel azonban kevés van ezekből a korrigálásokból, valószínű, hogy a Rubaschow címmel ellátott szöveget Koestler a regény végleges változatának szánta. A történet főhőse Nyikolaj Szemjonovics Rubasov, a régi bolsevik gárda egy vezetője, aki a szovjet rendszert a legnagyobb külső nehézségek és belső kétségek között is mindvégig hűen szolgálta. Azonban egyik napról a másikra egy koncepciós per vádlottjaként börtöncellában találja magát.

Mesés Péter hangsúlyozta: az angol fordítás készítője, Daphne Hardy egy 22-23 éves szobrászhallgató volt, Koestlerrel ellentétben nem ismerte sem a Szovjetuniót, sem a börtönök világát. Teljesen tapasztalatlan a fordításban, és az irodalommal is leginkább csak Koestleren keresztül került kapcsolatba. A fordítás ráadásul egyáltalán nem ideális körülmények között készült, hiszen a pár ekkor Párizsban élt, miközben már kitört a második világháború. A kommunista múltú, zsidó származású Koestlernek, aki a spanyol polgárháborúban megjárta a falangisták siralomházát is, és a brit állampolgárságú Hardynak mindenképpen menekülnie kellett a közelgő német invázió elől.

A körülményeket is figyelembe véve Daphne Hardy bámulatra méltó munkát végzett, hiszen a regény mégis csak az ő fordításában vált világhírűvé. Ugyanakkor, talán szeméremből is, de sokat finomított Koestler eredeti német szövegének durvaságán, kopogós és szikár nyelvezetén – emelte ki Mesés Péter, aki elmondta azt is, Koestler autentikus fordításként ismerte el Hardy változatát, hálás volt a munkájáért, már csak azért is, mert szerződésük volt egy angol kiadóval a regényre. Mindenképpen meg kellett jelentetniük a művet, mivel pénzük sem volt.

Később, a regény angolból németre visszafordításában Koestler személyesen is részt vett, de ez a német változat is sokkal jobban hasonlított az angolra, mint a 2015-ben megtalált eredetire. A fordításkor Koestler sokat panaszkodott, hogy már nem találja ugyanazt a hangot, amely a regény írásakor még meg volt, hogy az egészből hiányzik az eredeti változatra jellemző frissesség és spontaneitás – idézte fel Mesés Péter.

A Sötétség délben új fordítása a Magvető Kiadó gondozásában jelenik meg, február 18-án mutatják be Budapesten.

