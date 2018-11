Az építőipar családeltartó erő

Péczeli Patrik harmadéves, végzős kőműves-tanuló. Az édesapja is ezt a szakmát űzi, így megszerette, ahogy tőle látta. Nem is bánta meg, hogy ezt a szakmát kezdte tanulni és szeretne is ebben dolgozni, azonban előbb még le akar érettségizni és egy technikusi képzést is elvégezni. Mindenkinek jó szívvel ajánlja az építőipari szakmákat.

Építsd a jövőd címmel építőipari szakmai találkozót szerveztek kedden a Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületébe és udvarára. A nap célja volt, hogy bemutatkozzon az építőipar a középiskolásoknak, és a középiskolák az általános iskolásoknak, ezzel elősegítve, hogy minél több fiatal lássa meg a jövőjét az építőiparban.

Tervezéstől a kivitelezésig

Az intézmény udvarán egy tematikus sétát tehettek az érdeklődők, amely a tervezéstől a kivitelezésig címet kapta. Az útvonal állomásai a tervezd meg „Álmaid Otthonát!”, Tippelj! Mérj! Számolj! Segítséged a digitális mérőállomás! Hol szökik a meleg? A korszerű fűtés rejtelme, boltív készítése, épületgépészeti bemutató, állványozás, falfestés, famegmunkálás, építünk és alkotunk a Deákban, illetve a „Tedd színessé világunkat” elnevezéseket kapták. Mielőtt azonban az érdeklődők megtették volna a sétát, fúvós zene hívott mindenkit az iskola nagytermébe, ahol Mokrai Attila tagintézmény-vezető köszöntötte az egybegyűlteket.

Az építészetet megfagyott zenének is nevezik, jegyezte meg Alvári Ferenc a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese, aki arról is szólt, hogy újra fellendült az utóbbi években az építőipar, így egyre keresettebbek a jó építőipari szakemberek is.

„Ebben az időszakban tart az Európai Szakképzési Hét, ennek keretében rendeztük meg ez a találkozót, amely lehetőséget ad a diákoknak a különböző szakmák megismerésére, jövőbeli hivatásuk kiválasztására” –tette hozzá.

Biztonságot ad

A programot Rostás László, Miskolc korábbi főépítésze, jelenleg építészeti főtanácsosa nyitotta meg. Mint mondta, az építőiparral családokat lehet eltartani, ezért is választotta ő is hivatásának, az építőiparnak pedig mindig is szüksége volt a jó szakemberekre, legyen bármilyen is a gazdasági környezet.

„Ezt a szakmát szeretni kell, és nem igazak már azok a sztereotípiák, hogy az építőipari szakmunkásnak nem kell nagy ész. Ez nagyon szép szakma, amelyben gyönyörű dolgokat lehet alkotni. Nem kell szégyellni a kétkezi munkát, én sem szégyelltem soha, nehéz helyzetekben mindig a maszekolás, a plusz munka lehetősége segített ki. Aki a szakmáját tudja és ismeri, az bárhol a világban biztonságban érezheti magát” – mondta az építész.

A megnyitót követően az intézmény vendégei ellepték az udvart, ahol az érkező osztályokat sorban vezették végig a tematikus sétán, amelyen a cégek és a vendéglátó iskola mellett a Miskolci, a Szerencsi és az Ózdi Szakképzési Centrum építőipari szakmát oktató intézményei is bemutatkoztak. Láthattak fal, kémény és boltív építését, állvány összerakását, csőhálózat, klíma, épületgépészet készítését, festést, tapétázást, díszvakolást, burkolást, asztalosmunkák készítését, a díszítőszobrászat remekműveit, de építőanyag- és vegyész-bemutató is színesítette a programot, miközben az iskola bejáratánál különleges emelőgépek, hátul pedig egy Bobcat kisgép jelentett különleges látnivalót.

Horváth Imre

