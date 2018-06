Az én világbajnokságom: “Még nagyon sok van hátra a nagy tornából”

A negyvennyolc esztendős szakember ikonikus alakja a sportágnak, hiszen nem kevesebb, mint ötszázhatvan élvonalbeli találkozón szerepelt és ezzel a mérleggel második az itthoni örökranglistán. Kuttor Attila trénerként a napokban kezdte első önálló szezonját a legjobbak között, az alapozás megkezdésekor így érthetően elfoglalt, de a világbajnokságból annyit néz, amennyit csak ideje engedi.

Tanulság? Később

– Nem akarok abba a hibába esni, mint oly sokan azok közül, akik egy-két mérkőzés után már képesek arra, hogy levonják a tanulságokat – kezdte az ismert szakember, aki egykor a DVTK-nál kezdte pályafutását. – Az természetesen igaz, illetve mindenki láthatta, hogy kikaptak a németek, nem nyertek az argentinok és a brazilok, egymás ellen megizzadtak a portugálok és a spanyolok, aztán a franciáknak és az angoloknak is meg kellett szenvedniük a sikerért. Úgy gondolom, és aligha tévedek, hogy ez a verseny csak most kezdődik, hiszen majdnem egy hónap van még hátra a tornából. A mezőny kiegyenlített, a közvélemény által esélyesnek tartott alakulatoknak a második fordulóban már meg kell nyerniük újabb vizsgájukat, de az is lehet, hogy némelyik csoportban a harmadik fordulóra marad a döntés, már ami a továbbjutó helyeket illeti.

A matyóföldiek mestere ezért elemzésének végén hangsúlyozta: – Az eddigiekből semmi nem következik, így óvatosságra intem a vb-jóslásból „élőket”.

ÉM-KT

