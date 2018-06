Az én világbajnokságom: Európai válogatott lesz a torna végső nyertese

A testnevelő tanárként dolgozó borsodi szakember családja a hazai élvonalban is érdekelt. Koszta Péter fia, Márk ugyanis a Mezőkövesd együttesének legértékesebb tagja, aki a most véget ért pontvadászaton tízszer vette be ellenfeleik hálóját.

– Végig „falni” fogom a világbajnokságot – kezdte a szakember, majd hozzátette: – A játékosaimat azonban nem kértem arra, hogy nézzék a meccseket, mert tudom, hogy valamennyien ezt teszik és igyekeznek tanulni a látottakból.

Szakmai fogások

Koszta Péter egykor a játékrendszerek elemzéséből írta a szakdolgozatát, ezért különösen érdekli ez a téma.

– Arra vagyok a leginkább kíváncsi, hogy az alakulatok miként szervezik meg a védőmunkájukat, mit tesznek a középpályán és milyen támadójátékkal rukkolnak ki – folytatta a tréner. – A nyitómeccs sima hazai győzelmet hozott, 5–0-ra nem számítottam, egyoldalú volt a játék. Szerintem az Ázsiának felkínált státusz sok, bár azt értem, hogy a helyeket a földrészek között igazságosan igyekszik elosztani a FIFA, de ezt a kérdést át kellene gondolni. A csoportokban semmilyen meglepetést nem várok, még lehet taktikázni is, az egyenes kieséses rendszerben jön majd elő a nyílt sisakos futball.

A vezetőedzőt az esélyekről is kérdeztük, erre így reagált:

– Európai vagy dél-amerikai válogatott lesz a nyertes, mert Afrikát csapategységben kevésnek érzem. Franciaország a legnagyobb favorit, Belgium pedig akár „kiugorhat”. A végelszámolásba természetesen beleszólhat a spanyol-német-brazil-argentin tengely is. Azt nem tudom, hogy a spanyol fejeket mennyire zavarja meg a kissé furcsa edzőváltásuk, bár a Real Madridban és a Barcelonában játszó klasszisok jól tudják kezelni az ilyen és ehhez hasonló eseteket.

– KT –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA