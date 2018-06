Az én világbajnokságom: Dzurják József semmi esélyt nem lát a kijutásra

„Mindig nagyon várom a vb-t, mert ez a labdarúgás legnagyobb eseménye, ünnepe” – kezdte Dzurják József, aki két időszakban (1984–1986, 1995) játszott Diósgyőrben, kétszer pedig pályaedzőként vállalt munkát (1999-ben Temesvári Miklós, 2012-ben Sisa Tibor mellett) a piros-fehér klubnál.

Mennyire frissek?

– Mindig van egy fekete ló, aki meglepetést okozhat, nálam ilyen lehet Dél-Amerikából Uruguay és Peru – tette hozzá az 56 esztendős egykori csatár, aki kétszer volt DVTK futballistaként gólkirály az NB II-ben. – Az arany­éremre több válogatott is esélyes, a brazil, az argentin, a német, a spanyol, a francia, de akár a portugál vagy a belga is. Kérdés, hogy egy fárasztó idény után hogyan fognak teljesíteni a csapatok, a sztárok, mennyire tudták magukat frissíteni a rengeteg klubmérkőzést követően. Egy világbajnokságon van szerepe a szerencsének is, hogy ki mellett lesz, de várom azt is, hogy vajon miként debütál a videóbíró.

A magyar (nem) részvételről az alábbiakat jegyezte meg Dzurják József: – Az utolsó szereplésünket, 1986-ban még Miskolcon néztem, a Corvin Ottó utcában, a mexikói torna után kerültem a Ferencvároshoz. Fáj kimondani, de nem hiszem, hogy az én életemben kijutunk világbajnokságra, semmi esélyt nem látok rá. Az Eb-részvételre nagyobb a sansz, két éve ott voltam Marseille-ben és Lyonban, óriási élmény volt. Azt gondoltam, az infrastruktúra fejlesztése fejlődést hoz, de sajnos egyre kevesebb a gyerek, a gond az, hogy nem látom bennük a futball iránti alázatot, szeretetet. A körülmények el is kényelmesítik őket…

ÉM-MI

