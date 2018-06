Az én világbajnokságom: Barcelonai gólpassz a Real-világsztárnak

A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója hivatalból nézi a találkozókat, hiszen a futballból és egyben a futballnak él.

Formaidőzítés

– Az eddigiek alapján úgy látom, hogy a nagycsapatok formáját az egyenes kiesésre hegyezik ki a szakemberek – kezdte Sajti Viktor. – Ez az oka annak, hogy az elvileg könnyen vehető csoportkörben szenvednek, bár az is lehet, hogy a selejtező nem motiválja őket kellően. Egyébként a rengeteg bajnoki és kupamérkőzést követően felkészülésük sem lehetett zavartalan. Mindezek ellenére akár a brazilok, akár a németek, de még a most ütött-vágott argentinok is eljuthatnak a végküzdelmekig. Az argentinokról megjegyzem még, hogy válogatott szinten Maradona óta nem nagyon megy nekik, már a puszta kijutásuk is veszélyben volt.

A borsodi igazgató dicsérte a „kicsiket”, a horvátokat, az izlandiakat, a svájciakat, valamint a házigazda oroszokat, míg a portugálokról így vélekedett:

– Az utánozhatatlan Cristiano Ronaldo nélkül ők nem különösek.

Felhőtlen öröm

Ami pedig a spanyol földön futballozó labdarúgókat illeti, Sajti Viktor kiszúrt egy érdekességet.

– Ez pedig a profizmus és ami ezzel jár – folytatta. – Tudvalévő, hogy Barcelonában és a Real Madridban szereplők nem túlságosan kedvelik egymást, de más a klubcsapat és a válogatott szint, továbbá a nemzeti összetartozás. A horvátoknál láttam, hogy gólpasszokkal és remek labdákkal hozzák helyzetbe társaikat, aztán ha valami jól sikerül nekik, akkor boldogok, vidámak, felhőtlenül örülnek.

ÉM-KT

