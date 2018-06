Az én világbajnokságom: Akaratban felnőttek a ,,kicsik” a ,,nagyokhoz”

Még csak pár nap telt el a világbajnokság kezdete óta, de máris vannak olyan találkozók, amelyek elnyerték a szurkolók, szakemberek tetszését.

– A játékot tekintve jó mérkőzés volt a Portugália–Spanyolország, és a Németország–Mexikó összecsapás is – mondta Salamon József, a DVTK legendás ,,aranycsapatának” tagja. – Vasárnap a brazilok a vezetésük után próbálták könnyedén venni a Svájc elleni meccsüket, de ,,besültek”. Lehetett látni, hogy Neymárék azért még messze vannak az igazi formájuktól, az úgynevezett kis csapatok pedig – mint például Svájc is, vagy Izland – akarati tényezőkben felnőttek a nagyokhoz, és emiatt partiban tudnak velük lenni. Brazília és Argentína is rájött, rájöhettek, hogy ha ezt folytatják, akkor ez kevés lesz… Peru bemutatkozását nem láttam, mert ellenőr voltam a Hajdúböszörmény–Kecskemét osztályozón. Állítólag jól futballoztak a dánok ellen, majd igyekszem megnézni a második mérkőzésüket.

Mozgat, irányít

Mivel Salamon József védő volt, arra is kíváncsiak voltunk, vajon nézi-e külön az ezen a poszton játszókat?

– Persze, hogyne – tette hozzá Salamon József, aki 1979-ben az év játékosa volt az NB I-ben. – Minden csapatban van egy meghatározó ember a védelemben, ez általában a két középső védő közül az egyik. Ő hátulról mozgatja a többieket, irányítja a helyezkedést. Aki leginkább tetszik, az Ramos a spanyoloknál, minden képessége adott ahhoz, hogy ezeket a feladatokat jól megoldja.

Az egykori diósgyőri klasszis úgy látja, továbbra is a németek és brazilok a torna esélyesei, de az angoloknak szurkol, mert a ,,legnagyszerűbb focit ők játsszák”, bár a jelenlegi csapat nem hasonlítható az 1966-os vb-győztes együtteshez.

