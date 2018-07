Az én világbajnokságom: A pénzfeldobás sokkal igazságtalanabb lenne

A világbajnokságok történetében először rangsoroltak a sportszerűségi mutatók, ez pedig a távol-keletieknek kedvezett.

– Amennyiben minden azonos, valahogyan dönteni kell – mondta dr. Engel György, az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága jogvégzett versenybizottsági elnöke. – Előfordulhat, hogy minden mindennek a tükörképe. A pontszám, a nyertes mérkőzés, az egymás elleni eredmény, a gólkülönbség, de akkor mi határozzon: a pénzfeldobás? Ettől azért sokkal jobb a piros és a sárga lapok együtthatója. Azt készséggel elismerem, hogy ez nagy dilemma, egyben kényszer, de hozzáteszem: előre meghatározott elvekről van szó, amelyek lesújtanak, vagy felemelnek. Most Japán volt a haszonélvező, Szene­gál a vesztes, ezek a szavak azonban csak játékot jelentenek a betűkkel.

A bizottsági elnök szerint a szabályok sokat és sokszor változtak az elmúlt években, akár körmérkőzésről, akár egyenes kieséses rendszerről van szó:

– Volt, vagy van még hosszabbítás, aranygól, 11-es, idegenben lőtt több gól, ezeket pedig hol szidjuk, hol nem. A szabályok mindig változtak, hol az egyik, hol a másik álláspont került előtérbe. Most ez van, így ezt a fair play-rendszert kell elfogadni, hiszen a FIFA tagsága is elfogadta és nyilván nem ok nélkül tette.

Dr. Engel György a világbajnoksággal kapcsolatban megemlítette meg a focibékét is.

– Rend van a lelátókon, nincs ütközőszektor, nincsenek rohamrendőrök, a sportszerűség eddig mindent visz és remélem, hogy végig így történik majd.

KT

