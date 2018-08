Az élvonalba tartoznak a kövesdi gomokusok

A magyar és az európai élvonalba tartozik két mezőkövesdi gomokus is, akik több tavaszi és nyári tornán is főszerepet játszottak. Még március elején zajlott a Magyar Gomoku Meijin Open elnevezésű torna, mely itthon a legrangosabb viadalnak számít. A verseny érdekessége, hogy a Meijin (jelentése mester, szakértő, virtuóz) címet egy páros mérkőzés során kell elhódítani az épp regnáló bajnoktól. A nyílt versenyen tavalyhoz hasonlóan idén is több külföldi játékos indult, összesen 5 ország játékosai próbáltak szerencsét, hogy elhódítsák a címet az azt védő mezőkövesdi Tóth Gergőtől. A torna erősségét jelzi, hogy a legutóbbi világbajnoki döntőből 5 játékos is képviseltette magát, s végül a világbajnok László Zoltán hívhatta ki a kövesdi bajnokot. A páros mérkőzésen öt, többórás partit játszottak a felek, egy-egy győzelem és két döntetlen után az ötödiken Tóth Gergő kerekedett felül, s megvédte címét. Mindez azt jelentette, hogy a világranglista vezető helyére is lépett, bár azóta már az orosz Denis Osipov megelőzte.

Világbajnokot vert

Egy másik mezőkövesdi játékos, Gyenes Gábor májusban megnyerte a 2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokságot. A fővárosi viadalon a maximális 8 pontból 7-et gyűjtött be, valamint egy nagyon értékes skalpot is: az aktuális világbajnokét, László Zoltánét. A többi fordulóban a bronzérmet megszerző játékos, Márk kivételével mindenkit legyőzött, és így László Zoltánnal azonos ponttal, de jobb részpontszámmal megszerezte élete első magyar bajnoki címét.

Online is

A kövesdiek nemcsak élőben, hanem online is versenyeznek. A World Blitz Cup 2018 elnevezésű nemzetközi online 1 perces versenyen azt döntötték el, ki a leggyorsabb játékos a világon. A viadalra 17 ország játékosai neveztek. Bárki indulhatott, viszont a legjobbak közé selejtezőkön lehetett csak bejutni. Tóth Gergő megnyerte a csoportját és a vigaszágon az elődöntőig jutott, ahol azonban alulmaradt lengyel riválisával szemben. A villámversenyt az ebben a kategóriában is címvédő László Zoltán nyerte meg.

A mezőkövesdi gomokusok nyári legnagyobb megmérettetése a csapat-világbajnokság lesz, amit a lengyelországi Plockban rendeznek. Gyenes Gábor és Tóth Gergő is a magyar csapat tagjai, a már említett László Zoltánnal együtt, így végre nem egymás ellen kell majd küzdeniük. Augusztusban kiderül, melyik nemzet válogatottja a legerősebb a világon. A két évvel ezelőtti győztes Lengyelország volt, Csehországot és Tajvant megelőzve, így tehát hazai pályán kísérelhetik meg a címvédést. A várhatóan roppant erős mezőnyben a dobogó is szép eredmény lenne a magyaroktól, akik a legutóbbi vébén anyagi okok miatt nem indultak.

Tóth Balázs

A gomoku tudnivalói

A távol-keleti gomoku (nevezik amőbának is) kétszemélyes absztrakt stratégiai táblás játék. A győzelemhez öt követ kell egymás mellé lerakni a 19×19 rácspontból álló táblán a vonalak metszéspontjaira. A játékosok 100-100 követ kapnak, ezek közül felváltva tesznek egy-egy követ a táblára. Az első lépés után követ csak olyan pontra szabad letenni, amely szomszédos egy már letett kővel. Letett követ felvenni többet nem lehet, és az első játékszakaszban elmozdítani sem. A második szakaszban, ha esetleg minden követ letettek, felváltva tolhatnak egy-egy követ szomszédos szabad mezőre. Ütés ebben a szakaszban sincs. A cél továbbra is az, hogy öt követ sikerüljön egy vonalba helyezni.

