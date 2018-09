Az élvefogó csapda az állatokért van

Egy olvasónk, Szilvási Gyuláné Klára keresett meg bennünket egy kissé összetett, de állatbarátok körében talán nem egyedi problémával.

Elkezdtem etetni egy cicát az utcáról, aki beállított hozzám három kölyökkel. Szilvási Gyuláné Klára

– Eddig mindig kutyákat tartottam, akik halálukig velem voltak. Viszont tavaly télen, amikor bejött a nagy hideg, fölfigyeltem a szerencsétlen kóbor macskákra, hogy milyen nehéz sorsuk van, mindig keresik az élelmet. Elkezdtem etetni egy cicát az utcáról, aki júniusban beállított hozzám három kölyökkel. Próbáltam elvinni őket menhelyre, de szabad helyek hiánya miatt sehol nem fogadták be őket. Emellett az is nehézséget okozott, hogy látszott, az állatok nagyon vágynak a szeretetre, de nem hagyták magukat megfogni, mert vadak voltak. Végül a MÁSA-hoz fordultam, akik kölcsönadták az élvefogó csapdájukat és úgy tudtam a nagyot és egy kicsit ivartalaníttatni, mert a másik két kicsi addigra már elkószált. Az anyamacskát a lányomnak sikerült megszelídítenie, abból egy nagyon kedves jószág lett. Viszont a gyereke még mindig vad és nem tudom mi t­évő legyek, mert a lakásba sem tudom bevinni. Annyira benne van a félelem, hogyha már csak felemelem a kezem, szalad el, pedig nagy szeretettel bánok vele és mindent megadok neki – foglalta össze az olvasó.

Azonnal ivartalanítsuk

Felkerestük a Süti Állatotthon Alapítványt, akik teljes Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vállalnak macskamentést. Megkérdeztük, hogy mi a teendő, ha egy segítségre szoruló, de vad, utcai cicáról szeretnénk gondoskodni.

– Ilyen esetben az a legjobb megoldás, hogyha az állatbarát rögtön segítséget kér egy állatmentő szervezettől, aki megfelelő felszereléssel rendelkezik, hogy sérülésmentesen befogja a macskát és azonnal ivartalaníttatja, akár vemhesen is. Ez talán kegyetlenül hangzik, de az igazság az, hogy az utcáról rengeteg olyan betegséget szednek össze ezek a cicák, amit a kicsinyeiknek is átörökítenek. A szelídítés azonban hónapokig tartó folyamat, mialatt sterilizáló műtét nélkül biztosan lefial az állat és nagyon gyorsan lesz egy cicából, akár húsz is – mondta el érdeklődésünkre Szalai-Liktor Henrietta, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

A szelídítés lépéseivel kapcsolatban szintén kaptunk felvilágosítást.

Sok türelem kell hozzá

– Az anyamacskákkal lesz a legnehezebb a dolgunk, mert ők védik a kicsinyeiket, támadnak, karmolnak, és ha nincsenek zárt térben, akkor tényleg esélytelen a próbálkozás. Amikor már sikerült befogni a vad cicát, akkor először mindenképpen be kell vinni a lakásba. Akármilyen kis helységbe, kamrába, fürdőszobába, vagy máshová és sok türelem kell hozzá. Több hét, de akár több hónap is lehet, amíg az állat elhiszi, hogy nem bántjuk. Mi úgy szoktuk, hogy egy hosszabb bot végére erősítünk először egy törülközőt, vagy pokrócot, hogy puhább legyen, és azzal próbáljuk simogatni, majd egyre kisebb és kisebb botokkal, végül pedig kézzel. A legutóbbi vad cicánk második alkalommal letépte a botról a pokrócot, de mostanra ő is simogatható. Ennek a dühös viselkedésnek a kinti rossz tapasztalatok az okai, és hogy akár még 6-8 hónapos korukig sem érintkeznek emberrel a macskák – tudtuk meg az állatvédőtől.

ÉM-DA

