Az éltető lélek munkál mindig bennük

Az Éltető Lélek Alapítványt dr. Kartal Ernő atya minorita szerzetes 1994-ben hozta létre. Azóta a keresztény értékek közvetítőjeként a minorita rend szolgálatában működik – ismerteti a Szemere Bertalan közéleti díjjal kitüntetett dr. Várhelyi Krisztina, az alapítvány titkára és egyben motorja a hosszú évek alatt. Szabó Tóth Kinga a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese a jelenlegi elnöke. Az alapítvány közhasznú tevékenységébe tartozik a nevelés és oktatás, kutatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Fontosnak tartják többek között a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatását.

Megújul a templom

A közhasznú tevékenységek körében a Minorita templom felújítási projektjeit segítjük, az ehhez szükséges források megteremtése érdekében dolgozunk – tájékoztat az alapítvány elnöke. A Minorita templom a XVIII. században Kelemen Didák tartományfőnök kezdeményezésére épült, az alapkőletétel 1729-ben történt, majd a következő évben a mai Földes Ferenc Gimnázium megalapítása is a szerzetes nevéhez fűződik. Azért van nagy jelentősége a templom felújításának, mert az 1735. augusztus 1-jén felszentelt Nagyboldogasszony minorita templom, Kelet-Magyarország és Miskolc város egyik legimpozánsabb barokk épülete. A katolikus hitélet megújításának is egyik szimbóluma – fejti ki az alapítvány titkára.

Film készül

Az Alapítvány működésének másik nagy területe Kelemen Didák életművének megismertetése. A Magyarországi Minorita Rendtartomány az Éltető Lélek Alapítvánnyal együttműködve Kelemen Didák Bizottságot hozott létre, amelynek célja a boldoggá avatás egyházi folyamatának segítése azzal, hogy példaadó életét minél szélesebb körben megismertessék, ezáltal tisztelete erősödjön a fiatalok körében és határainkon túl is, mivel az erdélyi Kézdialmásról származik. Tevékenységük hozzájárult, hogy Kelemen Didák utca lett elnevezve a híres szerzetesről, emléktáblát helyeztek el a Földes Ferenc Gimnázium homlokzati bejáratánál.

Tóth Sándor szobrászművész által elkészíttette az alapítvány a minorita rend által alapított Kelemen Didák-díjat. Nemzetközi és hazai tudományos konferenciák keretében dolgozzák fel a didáki életművét, a Miskolci Egyetemmel és a Miskolci Akadémiai Bizottsággal együttműködve. Irodalmi és rajz pályázatokat írtak ki miskolci gimnazista fiatalok részére. Az alkotásokat előadás formában is bemutatták a gim­nazisták, és ezeket kötetben is megjelentette az alapítvány. Jelenleg Mit jelent a mai Ember számára P. Kelemen Didák címmel dokumentumfilm készül, amely életművét bemutatja. A közeljövőben lesz a film bemutatója Miskolcon, majd Nyírbátorban, Kézdialmáson és más helyszíneken, ahol működött.

Határon túl

A keresztény szellemiségben működő Éltető Lélek Alapítvány az elmúlt években a Történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása címmel Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kárpátalja magyarlakta területein kutatást végzett a Miskolci Egyetemmel, a Miskolci Akadémiai Bizottsággal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve.

A kutatás folyamatába a már elkészült tanulmányok bemutatására került sor, nemzetközi tudományos konferencia keretei között a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Szakbizottságának közreműködésével. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetével közösen alakították ki a kutatási elképzelést, együttesen véglegesítették a kutatási pályázatot és tervet. A kutatási elképzelésük támogatást nyert, amely lehetővé tette, hogy 2 éven át foglalkozzanak a témával, amelyhez a forrást a Magyar Kormány és a Miniszterelnökség biztosította. A tanulmány kötet formájában való publikálása folyamatban van, bemutatása először Budapesten, majd Miskolcon lesz várhatóan márciusban.

Őrzik a hagyományt

A hagyományok őrzése keretében kulturális események, rendezvények, könyvek kiadásával is foglalkoznak. Létrehozták az Éltető Lélek Irodalmi Kört, később a Versbarátok körét, a színvonalas zenés irodalmi estjeik váro­s­szerte ismertek és kedveltek lettek. Most már önállósodtak. Több könyvet is adott ki az Alapítvány. A Minorita templom közismert alakja volt Kartal Ernő minorita szerzetes, tartományfőnök. Ők voltak Tóth Alajos atyával együtt rendszerváltást követően a szerzetesrendek újbóli működésének kezdeményezői, kiemelkedő személyiségei. Az ő emlékeiket őrzik a megjelent kötetek: dr. Kartal Ernő Mit ér/ír az ember, ha magyar, katolikus és pap?, Itt vagyok Uram hallja a Te szolgád – emlékezés Kartal Ernő atyára című, valamint a Történetek a Miskolci Minorita templom életéből kötetek, melyek szerkesztője dr. Várhelyi Krisztina. Színvonalas könyv jelent meg a Miskolci Minorita templom címmel, mely a templom építéstörténetét, műtárgyait mutatja be, szövegesen és fotóalkotá­sokkal.

Az Alapítvány hagyományos rendezvénye többek között a Szent Erzsébet-napi jótékonysági est, és a Köszönet a gyógyítóknak címmel rendezett tudományos-kulturális nagy sikerű rendezvény. Az idén a minorita plébánia kezdeményezésére megszervezték a hagyományteremtő Minorita Újévi Koncertet, amely kedvező visszhangra talált. Jelenleg a Kartal Ernő atya emlékére, születésének 90 éves évfordulójára ünnepi műsorral készülnek.

