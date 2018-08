Az elsőségért szállnak harcba

A Kazincbarcikai Ördögök SE férfi floorball-­csapata az új évadban is a második vonalban, az OB II-ben szerepel. A honi szövetségben néhány napja véglegesítették a nevezéseket, és eldőlt, hogy az OB I nyolccsapatos mezőnye alatt hat együttes szerepel majd a második vonalban. Utóbbiak számára négy hét múlva kezdődik el a bajnokság, és 10 fordulóban, oda-vissza mérkőznek meg egymással, február 10-ig. Ezt követően sem ér véget az az évad, ugyanis az OB II-es küzdelmek után kezdetét veszi a Liga­kupa. Ez utóbbi sorozatban az OB I 5-8. helyezettjei (4 csapat) és az OB II-es együttesek (6 csapat) 2 db 5-ös csoportra osztva játszik további meccseket. Ezen kívül a Magyar Kupában is indulnak az Ördögök, itt a nyolcaddöntőben kapcsolódnak be a sorozatba.

A keretről

– Nem változott nagyot a keretünk, 1-2 játékos van az utánpótlásból, aki eljutott arra a szintre, hogy beépítsük a csapatba, és gyakorlatilag ugyanazzal a maggal vágunk neki az új évadnak is, akikkel az előző bajnokságot végigcsináltuk – válaszolta megkeresésünkre Szabó Ákos, a csapatot működtető sportszervezet elnöke. – A tavalyi évadban Kazincbarcikára költöztünk ki Miskolcról, és a nevünk is megváltozott, de ezen a téren nem hoz újat a 2018/19-es bajnokság, hiszen most is Kazincbarcikai Ördögök néven szerepelünk, és Barcikán játsszuk a meccseinket.

Az elsőt, a Neumann Wombats ellen október első hétvégéjén, a 2. forduló keretében, ugyanis a Kazincbarcikai Ördögök a nyitófordulóban idegeben lépnek pályára, szeptember 22-én 10.00-tól a fővárosban a Torpedo Justitia SC vendégei lesznek.

A célokról

– A célokról annyit, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot, harcban akarunk lenni az elsőségért – jelentette ki Szabó Ákos. – A felkészülés elejét, a fizikai erőállapot megszerzését mindenki önállóan oldotta meg. Úgy tűnik, hogy a keret többsége nagyon jól dolgozott, sokkal komolyabban vették ezt a szakaszt, mint korábban. Minden téren pozitív változásokat látok, így hozzáállásban is, senkit nem kell nyaggatni, hogy dolgozzon. Függetlenül attól, hogy mindenki amatőr státuszú, motivált, és úgy érzem, hogy szeretne jobbat, többet elérni, mint az előző évadban. A ­tornatermi edzéseket a múlt héten kezdtük el, a bajnoki rajtig az a legfontosabb feladat, hogy játékban összeérjünk. BCS

A férfi OB II mezőnye

Dunaújvárosi Egyetem-Rudas Floorball Team, Torpedo Justitia SC, Kazincbarcikai Ördögök, Dunai Krokodilok, SZPK-DESEF Komárom, Neumann Wombats

