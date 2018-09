Az első szlovákiai Jegesmedvék diadal

A Macik fellépésére Iglón került sor, a liptószentmiklósi jégcsarnok ugyanis még nem készült el. A szurkolók ezúttal is elkísérték a piros-fehéreket a mintegy kétszáz kilométeres túrára, így a gárda nem maradt magára.

Csak helyzetek

Két közeli vendéglövéssel indult a mérkőzést, majd Lichanec visszahúzásért kapta a mérkőzés első kisbüntetését. A két perc biztatóan indult, hiszen a vendégek gyorsan elfoglalták pozíciójukat a támadó harmadban, ügyesen is adogattak, Galanisz átadását Loiseau majd’ belőtte. Aztán ahogyan teltek a másodpercek, úgy múlt az esély is az előnyszerezésre, ugyanis nem volt pontos az összjáték, így a tiszta lövőhelyzetek kialakítása sem sikerült. A 9. percben Adorján jeleskedett, aztán egyik csapat sem tudott ziccerbe kerülni. A 13. percben Pance jobbról lőhetett, de túl éles volt a szög és Kislitsyn zárta a rést. Az egyéni betörések nem hoztak eredményt, ezért az is előfordult, hogy a hazaiak a semleges harmadból lőttek kapura. A palánkok melletti szabadításokból semmi nem alakult ki, miként a kapuk mögötti „kavarások” után sem láttunk veszélyeket. A 16. percben Richard Huna balról, távolról lőtt, pontosan középre, ahol Adorján állt. Az első harmad végén először Ritó, majd Harrison akár kétszer is feliratkozhatott volna a gólszerzők közé, de célzásai során pár centit mindig tévedett. Mindvégig erőteljesebb akciókat vezettek a miskolciak, előnyt azonban ebből nem csiholtak ki.

Pance egyenlített

A középső játékrészben Láda B. távolról dolgoztatta meg a hazaiak portását, majd a túloldalon öt az öt elleni szituációban szorult be a DVTK, amikor azonban kellett, Adorján útját állta a korongnak. Nem ment a góllövés, pedig a 26. percben Sukel is közel állt a háló bevételéhez, egy lövőcsel után 6 méterről bombázott, a játékszer az oldalhálón pattant meg. Harrison szintén próbálkozhatott, csak három lépésre állt Kislitsyntől, tenyerese azonban elakadt a portásban. A 29. percben Richard Huna bombázott, korongja viszont nem jutott túl a gólvonalon. Somogyi is elért egy oldalhálót, közben a küzdelem egyre hevesebbé vált. Néhány támadás lesen akadt el, a buliból korongot gyűjtöttek a liptószentmiklósiak a 33. percben. Robert Huna elviharzott középen, lopta a távolságot, aztán úgy 10 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 1-0. Nem sokkal később Galanisz elcsente a korongot, tett egy félholdat, majd tüzelt, pont Kislitsynbe. A 36. percben Mezovsky is kiült, a százhúsz másodperces fórból megint nem lett haszna a Jegesmaciknak. A szakasz újabb, immáron a harmadik miskolci emberelőnnyel zárult, mert a 39. percben Robert Hunát „díjazták” fogásért. Már csak 12 másodperc volt hátra, amikor Pance jobbról, közelről a kapuba lőtt, 1-1.

Izgalom a végén

Miskolci tűzijátékkal indult a harmadik húsz perc, egymást követték a lövések, de a szerencse a Kislitsyn mellé állt. Aztán ami érett, bekövetkezett: a 44. percben Pance szólózott és a kapust becsapva közelről szerzett előnyt, 1-2.

A 49. percben eldőlt a mérkőzés: Somogyi pókhálózta ki a bal felső sarkot (1-3), ezzel első szlovákiai győzelmét ünnepelhette a miskolci társaság. Szirányi büntetése, majd a hazai kapu mezőnyjátékosra cserélése miatt maradt egy kis izgalom a végére (Crawford például eltévesztette a kaput), majd jött az ünneplés.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: MHk 32 Liptovsky Mikulás – DVTK Jegesmedvék 1–3 (0-0, 1-1, 0-2)

Igló, 300 néző. V.: Stefik, Snásel, Durmis, Soltés (mind szlovákok)

MHk 32 Liptovsky Mikulás: KISLITSYN – Mezovsky, Nádasdi, Richard Huna, ROBERT HUNA 1, Kriska – Kurali, Fereta, Baranov, Lichanec, Sukel – Nemec, P. Horváth, Piatka, Listiak, Heikkila – Baca, Korim, Uhrík, Osko, Vybiral – Holly (kapus). Vezetőedző: Anton Tomko.

DVTK Jegesmedvék: ADORJÁN – Crawford, Kiss D., Harrison, Vas, Magosi – Szirányi, Láda B., PANCE 2 (1), KULMALA (2), Somogyi 1 – Rusk, MILAM (2), Ritó, Loiseau, Galanisz – Vojtkó, Vincze – Duschek (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6 perc, ill. 2 perc.

Anton Tomko: – Vezetésünk után nem tudtuk növelni előnyünket, majd védelmi hibákat követtünk el, ezeket pedig megbüntette a DVTK. A harmadik harmadban pedig semmi nem sikerült nekünk.

Glen Hanlon: – Nagyon egységes és fegyelmezett csapatként léptünk jégre, a fiúk betartották az előzetes terveket, türelmesen játszottak és egy-két extra teljesítmény segített minket a győzelemhez.

DVTK Jegesmedvék: Jobb, ha mindenki a saját, megszokott ágyában alszik Miskolc - Csütörtök délután ismét Szlovákiában szerepel a Macik Tipsport Ligás hokicsapata. A piros-fehéreket a mintegy 170 kilométerre lévő Iglóra szólítja a sorsolás, ahol 17 órakor kezdik az MHk 32 Liptovsky Mikulás – DVTK Jegesmedvék találkozót. A diósgyőriek hetedik fellépésére azért nem a l... Tovább a cikkhez

Béres Roland edzőként tért vissza a Macikhoz Miskolc - Béres Roland, a Macik egykori kedvence edzőként tért vissza hajdani sikerei színhelyére. A negyvenhárom éves csatár a szlovákiai első ligában (az Extraliga alatti második vonalban) nevelkedett, szerepelt a Nagymihály és a Tőketerebes csapatában, majd hét szezont töltött el a Miskolci Je... Tovább a cikkhez

Elmentek a Jegesmedvék szurkolói a mérkőzésre Miskolc - A pénteki Tipsport Ligás miskolci találkozón történt rendbontásnak következményei lesznek. A jégen a HKM Zvolen 5–0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék ellen. A harmadik harmad kezdése azonban a zólyomi szektorban történt rendbontás miatt csúszott. Álláspontom világos: a klubban a hokiról besz... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Az utolsó harmadban buktak Miskolc - Gyetván játszott va­sárnap este a DVTK Jegesmedvék hoki­csapata. Hatodik mérkőzését vívta vasárnap a szlovák Tipsport Ligában a miskolci együttes, amely nyilván a győzelem reményében lépett jégre, a csapat ki akarta javítani a két nappal korábbi, zólyomiak ellen elszenvedett 0–5-s hazai... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA