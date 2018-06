Az első osztályba léphet a Parasznyai Sportegyesület

Egy fordulóval a pontvadászat vége előtt a Parasznyai Sportegyesület 62 ponttal vezet az 56 egységgel rendelkező Alsózsolca előtt, így előnye már behozhatatlan. A Miskolchoz közeli település együttese huszonhét találkozójából húszat megnyert és két döntetlenje mellett ötször szenvedett vereséget, közben 108–38-as gólkülönbséggel büszkélkedhet.

Fejes a mély vízbe

– Három éve érkeztem Parasznyára – kezdte Bodnár József edző, majd így folytatta: – Két negyedik hely után most aranyérmet szereztünk, akár mehetünk a megyei elitbe, erre pedig még nem volt példa az ezerkétszáz lelkes település életében. A siker pillanataiban sem feledkezhetünk meg arról, hogy tragikusan kezdtük az őszi szezont. Négy forduló után mindössze 1 pontunk volt, és válsághangulatba kerültünk. A vezetők azonban hittek bennem, én meg hittem a játékosokban. Néhány dolgot tisztáztunk a fejekben, átálltunk támadó futballra és azt mondtuk: ha már lúd, legyen kövér. Mivel a dobogós helyek valamelyikét céloztuk meg, nem volt más választásunk, fejest ugrottunk a mély vízbe. Csodák csodájára elkezdtünk nyerni a meccseinket és mostanáig eljutottunk oda, hogy a tizennégy hazai fellépésünkből tizenhármat megnyertünk. Előfordult, hogy szerencsénk volt, de a sporthoz szerencse is kell. Amikor már azt hittük, hogy verhetetlenek vagyunk, akkor egyszer még fejbe kólintottak minket, de ez is jó időben jött.

Nagy bravúr…

A parasznyaiak a télen jól igazoltak, mesterük pedig kiadta a jelszót: vagy mindenki abban a felfogásban rúgja a labdát, ahogyan kéri, vagy nem kerül a csapatba.

– Ez a műfaj társasjáték, ezért a fiúktól elvártam, hogy álljanak be a sorba – folytatta Bodnár József. – Szépen meneteltünk is előre, és egyszer azt vettük észre, hogy már bottal üthetik a nyomunkat. Bajnoki címünk már csak azért is nagy bravúr, mert ritkán edzettünk, ennek következtében fehéren-feketén kiderült, hogy ezen a szinten jó labdarúgókkal rendelkezünk. Kiemelni senkit nem akarok és tudok, együttesként funkcionáltunk kiválóan. Mostanában sokan kérdezik tőlem, hogy miben múltuk felül a mezőnyt, én pedig így felelek: abban, hogy nyolc percig tudtunk letámadni, az ellenfeleink meg csak hat percig bírták a tempót, de komolyra fordítva a szót: feltoltuk a védekezésünket, mindössze ennyi volt a titkunk.

Arra a kérdésre, hogy az elkövetkezendő napokban felteszik-e a kezüket a megyei I. osztályú tagságra, a tréner így válaszolt:

– Egyelőre még élvezzük a sikert, de azért már beadtuk a licenckérelmünket. A vezetőinknek hamarosan végleges döntést kell hozniuk a hogyan továbbról. Az biztos, hogy erősítés nélkül nem menne nekünk a magasabb csoport, aztán a varbóiak esete is a szemünk előtt lebeg. A tárgyi feltételeinkkel nincs gondunk, pénzügyi bajok sem gyötörnek minket, a klub határozatát azonban nem előlegezhetem meg. Ami engem illet: még nem gondolkodtam azon, hogy abbahagyom a csúcson, vagy folytatom az edzősködést. Ezzel várok, hiszen a bajnokságnak nincs vége.

Kolodzey Tamás

Névsorolvasás

A bajnokcsapat tagjai és szakmai stábja:

Kapusok: Burai Zoltán, Kovács Balázs.

Védők: Gál Norbert, Titkó Tamás, Novák Roland, Miskovics Tamás, Szentidai Richárd, Prodán Péter, Hegedűs Krisztián.

Középpályások: Nagy Dávid, Dorogi Dániel, Staviarszky Zoltán, Éliás István, Galamb Márió, Apostol Attila, Illés Tamás, Balogh István, Király Gábor.

Támadók: Bobcsák Milán, Szurdok Dávid, Markov Tamás, Váradi Attila.

Edző: Bodnár József.

Szakosztályvezető: Hegedűs László.

Elnök: Szögedi Tamás.

