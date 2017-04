Az első győzelemére vár a Cigánd SE

Swietelsky Soproni VSE – Cigánd SE (Sopron, szerda, 18.00)

Szénay Péter szakmai igazgató: – Sajnos még mindig várunk az első győzelemre. A felkészülési mérkőzések után mindenki máshogy képzelte el a tavaszi szereplésünket, de gól nélkül nem lehet pontokat szerezni. Keressük a gondot és próbálunk valamin változni. Most Sopronban lépünk pályára, már kedden reggel elindultunk és este a helyszínen edzettünk. Három játékosra nem számíthatunk: Szilágyi öt sárga lapja miatt nem szerepelhet, és még két sérültünk is van: Kuti Krisztián és Varga Kevin csak három-négy hét után segíthet nekünk. Hétfőn az öltözőbe látogatott a vezetőség és egy órát töltöttünk együtt, beszélgettünk. Remélem, hogy most még jobban megérti mindenki, hogy ha bent akarunk maradni a bajnokságban, akkor hétről hétre bizonyítanunk kell. Sopronba annak reményében utaztunk el, hogy mindenki mindent megtesz a három pont megszerzése érdekében.

A Cigánd SE várható kezdőcsapata: Sánta – Molnár, Raducu, Csicsvári, Kasza – Oltean – Balogh, Nicorec, Baksa (Katona) Angyal – Popescu.

