Az élőhelyét keresi bocsával az anyamedve

Nem turistalátványosság

Folyamatosan az anyamedve, és egy év körüli bocsa közelében vannak a Bükki Nemzeti Park természetőrei, nem terelik, csupán követik és megfigyelik őket, tudtuk meg kedden délután Nagy Júliától, a park Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztályának vezetőjétől. Akkor éppen Mezőkövesd határában jártak.

– Együtt haladnak a bocsával, időnként hátrahagyja, amíg felderíti az előttük lévő területet, majd ismét együtt mennek tovább. Az új élőhelyüket keresik, és mi, ahogy gondolom a medvékért szorító emberek is azt szeretnénk, ha megtalálnák azt a helyet, ahol háborítatlanul élhetnek majd – mondta. Úgy tűnik, ahogy a hétvégén a Sajó és az autóút között mozogtak, most az autópálya szab határt a haladásnak, de a szakemberek nem tartják teljesen lehetetlennek, hogy – bár a forró aszfaltot és a forgalmat nem szeretik –, de, egy áteresznél mégis átkelnek rajta egy éjjel.

– Sajnos beindult a medveturizmus, és bár valóban nagyon cuki az 50 centis marmagasságú bocs és az anyát is csodaszépnek írták le a természetőr kollégák, de mivel félti a kicsinyét nagyon veszélyes lehet azok számára, akik megközelítik. Hangsúlyozzuk, hogy senki ne menjen a közelükbe! – figyelmeztet Nagy Júlia.

A park szakemberei folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, ott, ahol szükség van rá, és fórumokat is terveznek a jövő héttől.

(Kattintson a képre a nagyobb méretért!)

– A medve, ahogy más nagy ragadozók is jelen vannak az erdeinkben, nem most tűnt fel, csupán most fordult elő, hogy az erdőből lakott területre ment. Fel kell készíteni az embereket arra, hogy miként lehet kezelni az ilyen helyzeteket, illetve miként lehet hosszú távon együtt élnünk ezekkel az állatokkal – tette hozzá az osztályvezető.

ÉM-HI

